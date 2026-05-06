Азис хвърли микрофона, грабна черпака

Кралят на попфолка изненада феновете си с ново амплоа – оказа се, че в свободното си време Азис не просто си почива, а се превръща в истински шеф-готвач в собствената си кухня.

Ако доскоро свързвахме името на Азис с екстравагантни тоалети, разпродадени зали и хитове, които не спират да звучат в клубовете, то последната му страст изглежда далеч по-домашна, но не по-малко атрактивна. Изпълнителят на „Мотел“ все по-често започна да споделя кадри, на които се вихри около печката, доказвайки, че талантът му не се ограничава само до гласните струни.

Гурме в домашни условия

Близки до звездата разкриват, че Азис е развил истинска мания към кулинарията. Той не се задоволява с обикновени рецепти, а експериментира с екзотични подправки и сложни техники, характерни за най-добрите ресторанти. От традиционни български гозби, приготвени с „щипка звезден прах“, до изтънчени средиземноморски специалитети – кухнята на певеца се е превърнала в неговата нова творческа лаборатория.

Самият той не крие, че готвенето го успокоява и му доставя огромно удоволствие. „Кухнята е мястото, където мога да бъда себе си, далеч от светлините на прожекторите, но пак да творя нещо красиво и вкусно“, споделя той пред своите последователи в социалните мрежи.

Ще смени ли кариерата?

Феновете вече започнаха да се шегуват, че скоро можем да видим Азис като жури в някое кулинарно риалити или дори като собственик на бутиков ресторант. Макар музиката да остава неговата голяма любов, „кулинарното му пробуждане“ показва една по-различна, уютна страна на изпълнителя.

Дали ще видим Азис с готварска шапка в следващия му видеоклип, предстои да разберем. Едно е сигурно – в кухнята му винаги е горещо, а резултатите изглеждат толкова апетитно, че последователите му вече настояват за авторска готварска книга.

