Парламентарни избори 2026

ТАРИФА

ЗА ПОЛИТИЧЕСКА ПРЕДИЗБОРНА РЕКЛАМА

ЗА ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 19-ТИ АПРИЛ 2026 ГОДИНА

Медийна група Стандарт /вестник „Стандарт“ и Агенция „Стандарт“ – www.standartnews.com/ представлявани от Екрит Медиа ООД предлага възможности за предизборни политически послания на участниците в Избори за Народно събрание на 19-ти април 2026 година.

Всичките кандидати ще получат еднакви финансови условия за техните предизборни послания.

I АГЕНЦИЯ СТАНДАРТ – www.standartnews.com

1. (Новинарски сайт – Топ 4 според Gemius Audience/ Януари 2026)

Формат Описание Цена (евро, без ДДС) Публикация Новинарски материал в секция „Избори 2026“ 640 Интервю Текстово интервю + снимки 920 Публикация + вградено видео Видео до 1 мин. 770

2. Видео подкаст „Стандарт“ – YouTube

(Висока ангажираност и дълбочина на посланието)

Формат Описание Цена (евро, без ДДС) Видео интервю До 20 минути, студио 1 280 Видео интервю + сайт Публикация в standartnews.com 1 500 Премиум подкаст пакет YouTube + сайт + Reels 1 800

Включва:

Професионално заснемане

Монтаж

Публикация в YouTube канала на „Стандарт“

3. Социални видео формати – Reels / Shorts

Формат Описание Цена (евро, без ДДС) Reels видео До 60 сек., вертикално 400 Пакет 3 Reels Серия с послания 1 000 Пакет 5 Reels Кампаниен пакет 1 500

Reels / Shorts видеа се публикуват в YouTube Shorts и в агенция Стандарт нюз – www.standartnews.com

Видеото се изработва от екипа на медията (заснемане и/или монтаж), или се предоставя от възложителя и се адаптира за съответните платформи.

Публикацията се обозначава съгласно изискванията на действащото изборно законодателство.

4. Банер реклама (CPM модел) – приоритетно позициониране:

- Начална страница: 6,14 – 10,23 € CPM

- Вътрешни страници: 2,56 – 6,14 € CPM

Период на кампанията Брой импресии /показвания/ за кампания Цена на кампания в евро без ДДС 7 дни 300 000 1 530 14 дни 500 000 2 500 21 дни 700 000 3 580 28 дни 1 000 0000 5 100

Банер реклама - Заглавна страница

Позиция Размери Гарантирани

импресии/ден Цена за 1000

импр. (CPM) h1 728x90 px, 50 KB 50 000 10,23 евро h1a 300x250 px, 40 KB 9,2 евро h2 300x250 px, 40 KB 9,2 евро h3 300x250 px, 40 KB 7,67 евро h4 300x250 px, 40 KB 6,14 евро

Банер реклама - Вътрешни страници

Позиция Размери Гарантирани

импресии/ден Цена за 1000

импр. (CPM) i1 728х90 px, 50 KB 880 000 6,14 евро i1a 300x250 px, 40 KB 5,11 евро i2 300x250 px, 40 KB 4,6 евро i2a 300x600 px, 50 KB 4,6 евро i3 300x250 px, 40 KB 4,6 евро i4 580x400 px, 80 KB 4,1 евро i5 728х90 px, 50 KB 2,56 евро





II ВЕСТНИК СТАНДАРТ

Формат Цена (евро, без ДДС) 1/1 цветна страница 1 400 1/1 черно-бяла 920 1/2 страница 650 Първа страница , рекламно каре – 250 кв.см – ¼ страница (долна половина) 700 Последна страница 1 530 Лого в ляво/ дясно от главата на вестника 2 050

Всички цени са без ДДС

Равни финансови условия за всички участници

Не се допуска използване на рекламни мрежи за политическа реклама

Тарифата е съобразена с реалното влияние на дигиталните платформи на „Стандарт“ през 2026 г. и с утвърдения авторитет на печатното издание – вестник Стандарт.

Медийна група „Стандарт“

„Стандарт“ е независима българска национална медия, утвърдена с 34-годишна история, стабилно обществено влияние и висока степен на доверие. Медията съчетава дългогодишен журналистически авторитет с модерно дигитално присъствие и се утвърждава като национална платформа за новини, каузи и интегрирани комуникации.

вестник „Стандарт“ – утвърден обществено-политически и икономически седмичник, с ясно изразен национален и регионален фокус. Изданието е особено търсено в регионите на страната и в дълбочина отразява обществения, политическия и икономическия живот, включително развитието на местния бизнес. Част от редакционната стратегия на вестника е да бъде глас на регионите в България, както и платформа за представяне на културно-историческото наследство и значими обществени каузи.

Информационната агенция – www.standartnews.com - е динамично развиващ се национален новинарски сайт с устойчив ръст през последните години. Платформата достига 280 000 – 330 000 уникални потребители дневно, с месечна аудитория от около 1,8 милиона българи в страната и чужбина. В съчетание със социалните канали и кампаниите на медията, посланията на „Стандарт“ достигат до над 2 000 000 българи. Сайтът е класиран сред Топ 4 новинарски онлайн медии в България (Gemius, януари 2026).

Медията развива и видео формати, сред които Видео подкаст „Стандарт“ – YouTube – авторитетна платформа за публичен разговор и интервюта, предоставяща възможност за задълбочено представяне на позиции, политики и експертни гледни точки, както и кратки социални видео формати (Reels / Shorts) за разширяване на дигиталния обхват и достигане до по-широки и по-млади аудитории.

Профил на аудиторията

Аудиторията на „Стандарт“ е предимно активна, образована и икономически заета, със силно присъствие на градско население и доходи над средните за страната.

· Възрастова структура: над 60% от аудиторията е във възрастовата група 25–54 години

· Пол: 52,1% жени / 47,9% мъже

· Интереси: политика, икономика, бизнес, лайфстайл

· Потребителски сегменти: бизнес, пътувания, образование, дом и градина.

Медия „Стандарт“ съчетава:

· авторитетна журналистика и собствено съдържание

· активна и разпознаваема роля в обществения дебат

· дългосрочни национални инициативи и каузи

· модерни дигитални и видео формати.