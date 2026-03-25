Драматично разкритие за състоянието на Моджтаба Хаменей

Кувейтският вестник „Ал-Джарида“ разкри подробности за здравословното състояние на новия върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей. Изданието се позовава на близък до него изтозник, според когото Хаменей има сериозни здравословни проблеми, въпреки сдържаното им отричане от иранска страна.

Хаменей все още се лекува в Русия, след като беше ранен при началните удари на войната. Там руски лекари му извършват успешна операция на врата, която обаче не решава напълно здравословните му проблеми.

Допълва се, че той изпитва сериозни затруднения при говорене заради нараняването на шията. Тялото му е претърпяло множество травми, включително фрактури на крака, рамото, ръката и гърба. Това налага продължително лечение и поне три месеца интензивни медицински грижи, преди да може да напусне страната, по препоръка на лекарите.

Източникът посочва още, че се полагат усилия Хаменей да бъде преместен в Иран в близко бъдеще. За него се подготвя сигурно място в град Мешхед. Тези планове обаче срещат сериозни затруднения, тъй като евентуалното му транспортиране може да застраши възстановяването му. Причината е, че той все още се нуждае от интензивни медицински грижи, които при настоящите условия на сигурност, свързани с войната, не могат да бъдат осигурени в необходимата степен, пише „24 часа“.

