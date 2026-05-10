Стармър вади бивш премиер като кризисен спасител

Британският премиер Киър Стармър назначи бившия министър-председател Гордън Браун за „специален пратеник по глобалните финанси“ в опит да стабилизира позициите си след тежкия удар за Лейбъристката партия на местните избори в Англия. Според „Файненшъл таймс“ ходът е опит на Стармър да внесе повече политически опит и тежест в управлението след нарастващите критики към премиера.

Лейбъристите претърпяха катастрофален срив на местния вот, губейки над 1400 места. Това отприщи вълна от обвинения към Стармър за липса на политическа дълбочина и слаб контрол върху управлението. Именно в този момент 75-годишният Гордън Браун се завръща в активната политика, макар и като неплатен съветник.

Браун, който беше финансов министър между 1997 и 2007 г., а след това и премиер до 2010 г., получава задача да търси международни финансови партньорства за увеличаване на разходите за отбрана и да подготви британското председателство на Г-20 догодина.

Паралелно със завръщането на Браун, Стармър назначи и баронеса Хариет Харман за съветник по въпросите на жените и момичетата, като ѝ възложи борбата със „структурното женомразство“. „Даунинг стрийт“ дори представи двете назначения със специален видеоклип, но реакциите в самата Лейбъристка партия останаха смесени.

Част от депутатите определиха решението като „ретроспективно“ и „странно неадекватно“ на фона на тежкия изборен провал. Лидерът на „Реформирай Обединеното кралство“ Найджъл Фарадж използва случая, за да атакува директно Стармър. „Непопулярен министър-председател, който загуби общите избори, сега е възприеман от Стармър като спасител. Лейбъристката партия е обречена“, коментира той.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com