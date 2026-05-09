Конфликтът между Русия и Украйна наближава своя край.

Това изненадващо заяви руският президент Владимир Путин по време на разговор с журналисти след приема по повод Деня на победата, пише Комерсант.

„Европа обеща помощ на Украйна и започна да разгаря конфронтацията с Русия, която продължава и до днес. Мисля си, че въпросът приключва, но все още е сериозно. Възниква въпросът: защо? Първо, те очакваха съкрушително поражение на Русия - колапс на държавността в рамките на няколко месеца. Това не сработи," каза Путин пред репортери.

Той подчерта, че САЩ се стремят да разрешат конфликта в Украйна.

"Те очевидно не се нуждаят от този конфликт, имат много други приоритети, ние сме им благодарни за това", каза държавният глава.

Това обаче е въпрос преди всичко за Русия и Украйна, добави той.

Изказването му за войната в Украйна дойде няколко часа след мистериозно писмо от Зеленски, което му донесе словашкия премиер Фицо, който дойде в Москва за Парада на победата.

Той не каза пред журналисти какво съдържа то, но заяви, че основното послание е - диалогът.

„Трябва да се срещнем и да поговорим. Аз съм абсолютен поддръжник на всякакъв вид примирие. Вярвам, че е сто пъти по-добре да седнем на масата и да преговаряме," каза Фицо пред журналисти.

Междувременно се изказа съветникът по комуникациите на Зеленски и каза, че Фицо ще информира Путин за готовността на Киев "да се среща на ниво лидери, за да намери достойни решения, насочени към прекратяване на войната.

От своя страна, Зеленски, в интервю за италианската агенция Gr Rai, потвърди готовността да се срещне с Путин и предложи няколко варианта за мястото на преговорите.

"Възможно е да се срещнем в трета страна, но само когато се постигнат окончателни споразумения за мирен договор, който трябва да бъде проектиран с дълга историческа перспектива," отговори задочно Путин.

Сега Зеленски може да дойде на преговорите в Руската федерация. "Нека този, който иска да се срещне, дойде," обобщи руският президент.

Бившият германски канцлер Шрьодер е предпочитаният европейски преговарящ за диалог, заяви още президентът Владимир Путин.

Той отбеляза, че Европа трябва да избере преговарящ, който да не казва "никакви лоши неща за нас." Той посочи, че Русия е отворена за преговори.

Герхард Шрьодер е германски политик, който беше канцлер от 1998 до 2005 г. На тази позиция той провеждаше политиката на стратегическо партньорство с Русия, най-вече в енергийния сектор.

Държавният глава подчерта, че Русия иска да изгражда отношенията си с Европа на принципите на взаимно уважение. Той смята, че в крайна сметка отношенията ще бъдат възстановени "с много страни, които сега се опитват да развалят отношенията."

