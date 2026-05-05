Удар по важна рафинерия осуетен. Русия спря мощна атака с дронове

Русия е предотвратила мащабна атака с дронове, целяща един от най-големите нефтопреработвателни заводи в страната. Противовъздушната отбрана е свалила общо 289 украински дрона през нощта, съобщиха от руското министерство на отбраната. Основната цел е била рафинерията в Кириши, но ударът е осуетен без жертви. Инцидентът подчертава значението на защитата на стратегическата енергийна инфраструктура.

Според губернатора на Ленинградска област Александър Дрозденко атаката е предизвикала пожар в промишлената зона на града, но без пострадали. „Главната цел на врага беше нефтената рафинерия в Кириши“, заяви той, като уточни, че ситуацията е овладяна.

Рафинерията в Кириши е сред ключовите енергийни обекти в Русия, като през 2024 година е обработвала около 17,5 милиона тона нефт или приблизително 350 000 барела на ден. Това представлява 6,6 процента от общия обем на нефтопреработката в страната, което я прави стратегически важна за енергийния сектор.

От украинска страна беше съобщено за руски удари в Полтавска област, при които са загинали четирима души и са ранени още 31. По данни на местните власти атаката е прекъснала газоснабдяването на около 3500 потребители и е засегнала железопътна инфраструктура.

Допълнително беше съобщено за жертва в Харковска област, както и за сериозни щети по обекти на държавната енергийна компания „Нафтогаз“. Според ръководителя ѝ Сергий Курецки при атаките са загинали трима служители и двама спасители, а общо 37 души са били ранени.

Случилото се подчертава ескалацията на атаките срещу енергийна инфраструктура и от двете страни, като защитата на ключови обекти остава решаващ фактор в конфликта.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com