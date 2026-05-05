Ще ви изтрием от лицето на Земята! Тръмп вдигна напрежението

„Ще ви изтрием от лицето на Земята, ако нападнете американски кораби!“ С тези остри думи Доналд Тръмп отправи директно предупреждение към Иран на фона на рязка ескалация в Ормузкия проток. Напрежението се покачи, след като Вашингтон потвърди, че Техеран е открил огън по кораби в Персийския залив.

В отговор САЩ активира операция за ескортиране на търговски съдове, а регионът отново се озова на ръба на нов военен сблъсък. Цените на петрола реагираха незабавно и се изстреляха към 115 долара за барел.

Атаки, сирени и блокиран пролив

За първи път от влизането в сила на крехкото примирие миналия месец в региона прозвучаха сирени за въздушна тревога. Иран предприе серия от ракетни и дронови атаки срещу ОАЕ, като 15 ракети бяха прехванати, а безпилотни апарати удариха празен танкер за суров нефт и отново атакуваха нефтени находища.

Ситуацията доведе до блокиране на ключовия морски маршрут, където по данни до 2000 кораба остават задържани със около 20 000 души екипажи. Иран обяви, че ще поддържа блокадата „с пълна сила“, което допълнително засили несигурността.

„Проект Свобода“ и сблъсъкът на версии

Белият дом нарече операцията за осигуряване на преминаване през пролива „Проект Свобода“. От САЩ заявиха, че са ескортирали успешно два кораба през водния път, но Техеран категорично отрече и определи информацията като „лъжи“.

Иран първоначално съобщи, че е изстрелял ракети по американски разрушители, но впоследствие уточни, че е става дума за „предупредителни изстрели“. Вашингтон от своя страна категорично отрече да е имало успешен удар срещу негови военноморски сили.

Корпусът на стражите на ислямската революция също отхвърли американските твърдения, като заяви, че през последните часове не са преминавали търговски кораби или танкери и че изявленията на САЩ са „неоснователни и напълно неверни“.

Политически натиск и задънена улица

Иранският външен министър Абас Арагчи коментира, че случващото се показва липсата на военно решение на кризата. „Проект „Свобода“ е проект „Задънена улица“, заяви той.

Техеран настоява САЩ да отложат преговорите по ядрената програма в замяна на отваряне на пролива - предложение, което би означавало сериозен отстъп за Вашингтон. Тръмп обаче даде да се разбере, че няма да приеме подобен сценарий.

В същото време ирански представители заявиха, че САЩ са поставени пред избор между „невъзможна военна операция или лоша сделка“, като обвиниха Вашингтон за липсата на напредък в преговорите.

Военно присъствие и глобални последици

Американското Централно командване съобщи, че негови ракетоносещи разрушители са преминали през пролива и са ескортирали два търговски кораба като първа стъпка от операцията. Министърът на финансите на САЩ Скот Бесент заяви, че страната има „абсолютен контрол“ над водния път.

Тръмп също призова Южна Корея да се включи в мисията, след като обяви, че южнокорейски кораб е бил обстрелян. „Може би е време Южна Корея да се присъедини към мисията“, написа той, като добави, че американските сили са унищожили няколко ирански бързи лодки.

Въпреки уверенията от Вашингтон, атаката срещу танкер на ОАЕ поставя под съмнение твърденията, че няма сериозни щети при преминаването през пролива. Междувременно корабни компании като германската Hapag-Lloyd обявиха, че ще продължат да избягват маршрута до второ нареждане заради високия риск.

Ескалацията вече се отразява на глобалните пазари. След първоначален спад цените на петрола отново се повишиха, като скочиха с около 2% само за ден. Несигурността около Ормузкия проток остава ключов фактор за световната икономика, а развитието на конфликта ще определя следващите ходове както на пазарите, така и на политическата сцена.

