Генералът проговори за развода

В момент на безпрецедентна динамика в 52-то Народно събрание, ген. Атанас Атанасов отново зае позицията на политическия активист, който не пести критики дори към най-близките си партньори. Неговите думи от края на април 2026 г. отекнаха в кулоарите на парламента като предупреждение за бъдещето на десницата и стабилността на страната.

"Сериозна политическа грешка"

Основният акцент в последните изказвания на генерала е решението за разделянето на парламентарната група на ПП и ДБ на две отделни формации в парламента. Пред общия форум на коалицията Атанасов категорично заяви, че този ход е "сериозна политическа грешка". Според него това раздробяване ерозира доверието на избирателите, които са подкрепили обединението със "скърцане на зъби", очаквайки зрялост и единство.

Рисковете пред държавата

Като опитен политик и бивш шеф на разузнаването, Атанасов не пропусна да обвърже вътрешнокоалиционните проблеми с националната сигурност. Той подчерта няколко ключови опасения и предупреди, че разцеплението в десницата дава възможност за нова концентрация на задкулисни влияния, които могат да подменят борбата с корупцията. Според него България се намира в ситуация с "рязко повишени рискове", а вътрешните противопоставяния само отслабват капацитета на опозицията да бъде коректив на властта.

Битката за бъдещето: Президентски избори 2026

Ген. Атанас Атанасов има зад гърба си кариера, преминала през най-високите етажи на службите за сигурност до трибуната на Народното събрание, той остава един от най-разпознаваемите и водещи лица в дясното пространство.

От сигурността до парламентарната зала

Професионалният път на Атанас Атанасов започва в правосъдната система, но истинският му възход е свързан със сектор "Сигурност". Като директор на Националната служба за сигурност (НСС) в периода 1998–2001 г., той се утвърди като безкомпромисен защитник на държавния интерес, а званието генерал-майор от 1999 г. остана негова запазена марка и в политиката.

ДСБ и битката за единство

Като лидер на "Демократи за силна България" (ДСБ) и съпредседател на коалицията "Демократична България", ген. Атанасов премина през множество изпитания. Към май 2026 г. той заема поста заместник-председател на 52-то Народно събрание. В скорошни свои изказвания генералът остро критикува политическото разделение в парламента, определяйки го като "сериозна политическа грешка", която отслабва опозицията и създава рискове за страната.

