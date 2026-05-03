Емоции в Ереван: Посрещнаха Йотова с детски песни и стратегически разговори

Български песни, народни танци и изненадващо чист български език посрещнаха държавния глава Илияна Йотова в Ереван. Столицата на Армения превърна официалното посещение в емоционален жест на близост между два народа с обща историческа съдба.

В 131-о Основно училище „Пейо Яворов“ арменски ученици изпълниха „Моя страна, моя България“ и представиха български народни танци - момент, който, по думите на Йотова, доказва, че културната връзка между България и Армения не е формалност, а жива традиция.

„Един от най-великите български поети Яворов написа не само най-красивите любовни стихове, но и поемата „Арменци“, посветена на арменското мъченичество. Няма сърце, което да не се трогне от силата на тези стихове“, заяви тя пред учениците и преподавателите.

Държавният глава подчерта, че най-ценното е, че младите хора познават България и нейната култура, и поздрави учителите за това, че са съхранили езика без акцент и с истинско чувство. Тя припомни и че в България предстои откриването на шесто арменско училище - знак, че връзката между двете държави се развива двупосочно.

Йотова покани учениците да посетят България и родния град на Яворов – Чирпан, а посещението й продължи с разглеждане на модерна инженерна лаборатория, създадена със съдействието на българската държава.

В рамките на срещата на върха в Ереван Йотова проведе разговор с арменския президент Вахагн Хачатурян, в който двамата обсъдиха разширяване на двустранните отношения.

„Европейската политическа общност дава нова енергия на връзките между държавите в Европа“, подчерта Йотова, като акцентира върху значението на свързаността и сътрудничеството.

От своя страна Хачатурян заяви, че България е пример за успешна европейска интеграция и може да бъде полезна за Армения със своя опит.

Разговорите обхванаха ключови сфери - енергетика, икономика, култура, туризъм, както и новите технологии и изкуствения интелект.

