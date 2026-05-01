Йотова повежда тържествата за годишнината на Априлското въстание

Президентът на България Илияна Йотова ще бъде днес в Панагюрище, където ще се включи в програмата по повод 150 години от избухването на Априлското въстание, съобщиха от прессекретариата. Честванията в цялата страна се провеждат под патронажа на държавния глава и събират институции, местна власт и граждани. В Панагюрище се очаква кулминацията на отбелязването със серия от събития в рамките на деня. Програмата включва официални церемонии, исторически възстановки и тържествена заря.

В 18:40 ч. пред Историческия музей Йотова ще бъде посрещната от кмета Желязко Гагов и директора на институцията доц. Атанас Шопов, след което ще участва в откриването на аудио-визуалната инсталация „Панагюрище 1876 г. - светиня на националния дух!“, която представя ключови моменти от въстанието.

По-късно президентът ще отдаде почит в костницата на възрожденския храм „Свето Въведение Богородично“, опожарен по време на събитията през 1876 г., като ще почете паметта на загиналите в сраженията на Маньово бърдо. Предвидена е и среща с представители на местната власт, посветена на ролята на Панагюрище в националната история.

В 20:30 ч. на площад „20 април“ Йотова ще приеме почетния строй на Националната гвардейска част и ще произнесе слово пред събралите се граждани. Кулминацията на вечерта ще бъде тържествената заря-проверка, с която ще бъде отбелязана 150-годишнината от въстанието.

Още на 27 април годишнината беше почетена с Общобългарско тържествено събрание под патронажа на президента, което постави началото на националната програма по отбелязването.

