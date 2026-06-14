Политическа Ешерихия коли

„Корабът потъва”, „ДПС се разпада”, „Пеевски е напуснат”. Това са само част от заглавията, които потекоха по каналите на медийната групировка, управлявана от олигарха Иво Прокопиев, през последните дни.

Небезизвестната пропагандна машина, създадена с финансиране от фондациите около Сорос, методично напоява общественото пространство с тезата, че ДПС се разпада. В медийни публикации и статуси в социалните мрежи се прокарват твърдения базирани на „вътрешни източници”, плетат се тежки анализи, вещаещи черно бъдеще на формацията водена от Делян Пеевски, като едва ли не кръгът „Капитал” се притеснява, че ДПС ще изчезне от публичното пространство.

Какво се твърди?

На 4 юни БНР-Кърджали съобщава, че общинската организация на ДПС в Кирково е подала оставка заради несъгласие с централното ръководство на партията. Цитирана е публикация в официалната страница във Фейсбук. Новината моментално е препечатана във всички централни медии, като изданията от кръга „Капитал” гарнират статиите си, че „според вътрешни източници”, всички кметове от областта скоро щели да напуснат Пеевски.

На следващия ден става ясно обаче, че ръководството на ДПС-Кирково „ще продължи да работи за единството на организацията”. Това, естествено го няма в „Дневник” и „Капитал”.

Седмица по-късно общинските съветници от ДПС-Нови пазар, обявяват, че напускат партията, заради несъгласие с ръководството. Медиите на олигарха Прокопиев вече пишат заглавия за „верижна реакция”, „разпад” и припомнят собствените си вече опровергани публикации за Кирково. В същото време областното ръководство на ДПС в Шумен, уточнява, че не „общинската структура в Нови пазар” е напуснала ДПС, а „общинските съветници” в местния парламент и припомня, че въпросните хора отдавна са изключени от партията.

От страниците на прокопиевите медии това не става ясно.

Какво наистина се случва?

За последните 12 години ДПС смени три пъти своето ръководство. В два от случаите бившите лидери опитаха да откъснат от електората на партията като се явиха на избори с паралелни листи. Председателят на ДПС Делян Пеевски се изправи срещу дългогодишния лидер Ахмед Доган и групичката окопали се във властта деребеи, победи ги, успя да спре люспенето, обнови редиците и партията запази традиционната си електорална тежест дори на фона на грандиозната вълна предизвикана от „Прогесивна България” на последните парламентарни избори. ДПС е със силно обновена Парламентарна група и е трета политическа сила, след мандат на тежко управление и безпрецедентен натиск от служебното правителство по време на вота.

Защо това се случва?

Делян Пеевски и ДПС от години са обект на различни мистификации, пропагандни кампании и целенасочен черен пиар. Лидерът на ДПС неколкократно „напускаше политиката”, „бягаше в Дубай”, „криеше се от властите”, „Доган го изгонваше”, „бизнесът му фалираше” сега и „партията му се разпада”. А той все така се регистрира сутрин за пленарно заседание, провежда срещи със структурите из страната и с международни партньори, посланици и министри. И групата на ДПС си остава все така монолитна и конструктивна опозиция в НС.

В същото време при някои други политически сили това, въобще не е така. Формациите „Продължаваме промяната” и „Демократична България” или т. нар. Градска десница, които за никого не е тайна, че са просто политическа мутация на Прокопиев и соросоидната му мрежа, са в много сериозен процес на разпад.

Всъщност градската десница е в постоянен процес на разпад и делене. За горепосочения период формациите, помпани със соросоидна пропаганда, първо задушиха традиционната десница около СДС. След като Костов ги разцепи, самият той разбра, че електоратът му е мижав и опита отново да ги обедини, но по негов образ и подобие. С появата на личния политически проект на Прокопиев – Христо Иванов, Костов осъзна, че има нужда от нов симбиот и се опита да паразитира на гърба на напомпаните от протестите „Да България”.

Иванов и протестърите тогава проявиха високомерие и се разделиха с костовистите още преди изборите. След като осъзнаха мижавия си електорален капацитет, двете формации се обединиха, но вегетираха до проявата на нов соросоиден сурогат „Продължаваме промяната”.

Кирил Петков и Асен Василев, обаче третираха Прокопиев със собственото му лекарство и също като „Да България” решиха да се правят на отделна партия. Дори със същите лозунги като Христо Иванов „няма ляво, няма дясно”. Техният челен сблъсък с реалността също ги накара да се обединят, за да могат най-сетне да консумират властта и го направиха – в правителството на сглобката с ГЕРБ. Сега обаче, след като отново са извън държавната хранилка и изпаднали в изолация, соросоидите отново се занимават с това, което умеят най-добре – да се делят.

Разпадът на ПП-ДБ

Първо ПП и ДБ са разцепиха. В момента в ДСБ тече пуническа война, кой да оглави партията при положение, че имат категорично официално решение, че трябва да се слеят с „Да България” в общ политически субект. В същото време дори депутатът, който стана формална причина за искрите между ПП и ДБ – Владислав Панев, на практика е създател на съвсем отделна партия.

Реално Градската десница в момента е формирана от две парламентарни групи, съдържаща три партии с четирима председатели и продължава да се дели.

В биологията клетките, които най-често се отдават на процес на делене са бактериалните. Това дори изобретателят на идеалния сапун Николай Денков може да го потвърди.

Бактериите, които са шампион по-бързо делене, пък са от вида Ешерихия коли. Метафорично казано партиите на Прокопиев ПП и ДБ се държат именно като политически еквивалент на Ешерихия коли – непрестанно се делят и то със завидна скорост. Колкото и медиите на кръга "Капитал" да се опитват да прикриват това, твърдейки, че ДПС изчезвало при положение, че фактите ясно показват, че няма причина да са загрижени за битието и състоянието на Движението. И могат да са спокойни за бъдещето му.

Ако продължим с аналогията за приликите между любимците на "Капитал"- ПП-ДБ и ешерихия коли, то трябва да отбележим, че тази бактерия живее в дебелото черво на бозайниците и можете да се сетите с какво се храни. А също и каква обичайно е съдбата й.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com