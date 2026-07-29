Трус в Бъкингам! Тежък удар за Чарлз

Сър Клайв Алдъртън - най-довереният служител на крал Чарл - напуска поста си на главен личен секретар догодина. Според официално съобщение от Бъкингамския дворец, пенсионирането му ще съвпадне с неговия 60-и рожден ден, отбелязвайки края на две десетилетия работа за британската корона.

Кариерата му в кралското семейство започва през 2006 г., след богат опит като дипломат в Полша, Белгия, Сингапур, Франция и като посланик в Мароко (2012–2015 г.). Още от времето, когато Чарлз бе принц на Уелс, Алдъртън играеше решаваща роля в двореца. Той бе сред основните фигури при подготовката за възкачването му на престола през 2022 г., коронацията през 2023 г. и първите години от управлението на монарха. В обръщение към персонала той подчерта, че за него е било огромна чест да служи в толкова исторически моменти. Процедурата по избор на негов заместник вече е в ход, като се очаква новият секретар да поемат длъжността през пролетта или лятото на 2027 г.

Името на Алдъртън се свързва и с по-противоречиви моменти. В автобиографичната си книга „Резервният“ принц Хари описва трима висши служители в двореца с прякори на насекоми, като се смята, че Алдъртън е „Осата“. Хари го описва като елегантен и обаятелен, но същевременно арогантен и умеещ ловко да избягва директните въпроси. Освен това Алдъртън е част от комисията RAVEC, която отговаря за охраната на кралското семейство и чието решение след 2020 г. лиши принц Хари от полицейска защита в Обединеното кралство. Неговият приемник на поста в двореца ще наследи и мястото му в тази комисия.