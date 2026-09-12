Обрат за сина на Мете-Марит: Делото му тръгва отново в съда
Обрат за сина на Мете-Марит: Делото му тръгва отново в съда
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Обрат за сина на Мете-Марит: Делото му тръгва отново в съда
Сред присъстващите са президентът на Украйна Володимир Зеленски и кралят на Йордания Абдула II
Завръщането на херцозите на Съсекс във Великобритания започва бурно
Ново начало за най-големия син на принцеса Кейт
Кралят с официално писмо след завръщането на херцозите във Великобритания
Американският президент заяви, че двойката е проявила „огромно неуважение“ към крал Чарлз и покойната кралица Елизабет II
Херцог без пари ли е по-малкият син на краля
Крал Ойо почина, а след смъртта му се появиха противоречиви твърдения дали е оставил таен син, който да наследи трона
Принцесата на народа загина в Париж преди 29 години
От трагични самолетни катастрофи и автомобилни инциденти до атентати
Елизабет наричала дядо му "Чичо Чарли"
Двойката е наела луксозен самолет за 10-часов частен полет от Лос Анджелис до Бирмингам
Чарлз Спенсър готви книга за покойната си сестра
Семейството ще се установи в частен имот извън британската столица
Отношенията между двамата братя се определят като „почти непоправимо разрушени“
Завръщането на Съсекс идва след поредица от стъпки към затопляне на отношенията между баща и син
Отношенията в кралското семейство остават силно обтегнати
В момента интензивността на лечението на монарха е намалена
Всички обичат Лилибет
Чарлз Спенсър ще издаде книга за живота на сестра си