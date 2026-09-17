Кралят на Есватини има 16 съпруги и над 30 деца. А баща му!

Светът на кралските семейства преживява поредна тежка загуба. Сестрата на краля на Есватини Мсвати III – принцеса Линдиуе Дламини, е починала след продължително боледуване от рак, съобщават властите в страната, цитирани от Swaziland News.

Новината предизвика траур в Есватини. Принцесата е била омъжена и е майка на три деца. Тя е сестра на крал Мсвати III и дъщеря на покойния крал Собхуза II.

Смъртта ѝ отново насочи вниманието към една от най-непознатите и необичайни монархии в света. Есватини е малка държава в с площ от около 17 364 квадратни километра, управлявана като абсолютна монархия. Разположена между Южна Африка и Мозамбик, със столица Мбабане и кралска и законодателна столица Лобамба.

Принцеса с важна роля в държавата

Линдиуе Дламини не е била просто представителна фигура на кралското семейство. През 1985 г. тя започва работа като административен служител, а през 2008 г. брат ѝ я назначава в правителството.

Десет години по-късно тя става член на парламента на Есватини, а впоследствие е назначена за министър на вътрешните работи – пост, който заема до 2023 г.

Като представител на властта тя участва и в международни форуми. По време на конференция, посветена на ролята на жените в съвременното общество, тя призовава за „ускоряване на овластяването на жените“.

Със смъртта ѝ приключва живот, прекаран до голяма степен в центъра на политическия и обществения живот на Есватини.

Кралят с 16 съпруги

Принцеса Линдиуе е сестра на един от най-известните африкански монарси – крал Мсвати III.

Той наследява престола едва на 18 години. Според публикацията баща му, крал Собхуза II, е имал 70 съпруги и 210 деца.

Мсвати III също следва традицията на полигамния брак. Той сключва първите си два брака още преди да навърши пълнолетие, а днес е женен за 16 жени и има над 30 деца.

Именно необичайният начин на живот на краля често привлича международно внимание.

Огромното богатство на фона на бедността

Фигурата на Мсвати III е съпътствана и от множество спорове заради демонстративния му начин на живот.

Състоянието на монарха се оценява на над 200 милиона долара, докато голяма част от населението на Есватини живее в крайна бедност. Страната е сред най-бедните в света.

Разточителният начин на живот на краля и условията, в които живеят много от неговите поданици, от години са повод за критики.

След смъртта на принцеса Линдиуе обаче тези спорове остават на заден план. В Есватини започна период на траур, а държавата се подготвя да изпрати с почести жената, която в продължение на десетилетия е била част от най-високите политически и обществени кръгове на страната.