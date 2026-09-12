Трагедия в две училища в Конго! 24 дечица са загинали
Огънят се прехвърлил от къща към две училища, а тесният изход превърнал евакуацията в смъртоносна паника
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Огънят се прехвърлил от къща към две училища, а тесният изход превърнал евакуацията в смъртоносна паника
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