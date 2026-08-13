СЗО предупреждава: Ебола може да причини най-смъртоносната епидемия досега

Настоящата епидемия от Ебола в Демократична република Конго може да се превърне в най-смъртоносната в историята на заболяването. За това предупреди генералният директор на Световната здравна организация (СЗО) Тедрос Аданом Гебрейесус, съобщава BBC.

По думите му, ако заразата продължи да се разпространява със сегашните темпове, тя може да надмине епидемията от 2014–2016 г., която отне живота на най-малко 11 000 души.

Настоящата епидемия беше официално обявена на 15 май. До момента са регистрирани най-малко 4300 случая и над 2000 смъртни случая.

„Вирусът е пред нас“

СЗО се надява в рамките на три месеца да успее да обърне тенденцията, но уточнява, че това означава да бъде овладяно предаването на вируса, а не епидемията да бъде напълно ликвидирана.

Според директора на СЗО за Африка д-р Мохамед Джанаби заразата вероятно е започнала още през февруари – около три месеца преди официалното обявяване на епидемията.

„Преследваме вируса, а вирусът е пред нас“, заяви той на пресконференция в град Буния, близо до центъра на епидемията.

По думите му първите случаи са били диагностицирани погрешно като малария или коремен тиф, което е дало възможност на вируса да се разпространи.

Рядък щам без одобрена ваксина

Епидемията е причинена от рядко срещания вид Bundibugyo. Той е предизвиквал само две известни огнища досега – през 2007 и 2012 г.

За този вид Ебола няма одобрена ваксина или признато специфично лечение.

Допълнителен проблем е нестабилността в източната част на Демократична република Конго, където е центърът на епидемията. Заради регионалната несигурност здравните работници достигат едва до около 30% от случаите, посочва Джанаби.

Започват изпитания на нова ваксина

Има обаче и лъч надежда. Британският регулатор MHRA е дал разрешение да започнат първите изпитвания върху хора на ваксина срещу Bundibugyo.

Препаратът се разработва от екип на Оксфордския университет и използва същата технология, която стои зад ваксината Oxford-AstraZeneca срещу COVID-19.

Още три научни екипа разработват ваксини срещу този вид Ебола, но техните препарати все още не са достигнали до клинични изпитвания.

СЗО финансира и отделно клинично проучване в Демократична република Конго, което проверява дали две съществуващи антивирусни терапии могат да увеличат шансовете за оцеляване.

Ебола е рядко, но изключително опасно вирусно заболяване. Симптомите могат да се появят между 2 и 21 дни след заразяването и първоначално наподобяват грип или малария – висока температура, главоболие и силна отпадналост. С напредването на заболяването могат да се появят повръщане и диария, които да доведат до органна недостатъчност.

Вирусът се предава при контакт със заразени телесни течности, включително кръв и повърнато съдържимо.