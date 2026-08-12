След критиката на Радев! Борисов подскочи като ужилен

След острата критика на премиера Румен Радев към опозицията по повод спекулациите около зверското убийство в Пловдив, Бойко Борисов и ГЕРБ подскочиха като ужилени.

„Шокиращо е, че се намират политици и инфлуенсъри, които се опитват да печелят партийни дивиденти от убийството на Георги Кузев. Това са същите хора, които се обявяват срещу въвеждането на предмета „Добродетели и религия“ в училище, които методично унищожават паметници и изтриват паметта за антифашизма, а днес са шокирани от фашистките символи на биячите от Пловдив“, заяви Радев. И се обърна и към опозицията, като каза: „Уважаеми господа от опозицията, тези безпросветни насилници са и ваши креатури. Но в България няма място за фашистки изстъпления и ние ще сторим необходимото.“

ГЕРБ отговори с позиция, публикувана във Facebook. Партията на Борисов определи политизирането на случая като безотговорно и подчерта, че насилието няма партийна принадлежност.

Ето какво посочват от ГЕРБ във фейсбук:

"Да превръщаме едно жестоко убийство в поредната политическа разделителна линия е безотговорно. Насилието няма партийна принадлежност.

Ако има пропуски на институциите – нека бъдат установени. Ако законите трябва да бъдат променени – нека седнем и ги променим. ГЕРБ ще подкрепи всяка разумна мярка, която действително защитава хората и децата ни.

Г-н Радев вече не е политически коментатор. Той е министър-председател. Обществото очаква от него не да размахва пръст на опозицията, а да гарантира ред, сигурност и работещи институции.

В този ред - приветстваме, че на третия месец от управлението най-накрая кабинетът има Управленска програма. Ще я коментираме, когато се запознаем с нея в детайли. От анонса на г-н Радев, бихме казали само, че звучи като добри намерения."