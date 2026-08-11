Слави закова Демерджиев за Петрохан

Лидерът на ИТН Слави Трифонов продължава да пита министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев за истината по случая "Петрохан".

Ето какво написа той във Фейсбук:

Господин Демерджиев,

Опитвам се да се поставя на Ваше място. Гледам Ви интервютата, слушам какво говорите, как говорите, как изглеждате, езика на тялото. Имам опит. Правил съм това нещо хиляди пъти. В повечето случаи анализът ми е бил правилен. Правенето на профили, господин Демерджиев, е сложна работа. Трябва и да имаш опит, и да ставаш за тази работа. Вие, господин министър, се опиянявате от мястото, което заемате в момента. Сигурно се опиянявате и от мисълта, че може да станете и главен прокурор. Да Ви кажа честно, опияняването води до две състояния - самозаблуда и самозабрава. Тоест, лесно се заблуждавате по отношение на обстоятелствата и хората и бързо забравяте реалността - точно кой сте, точно какъв сте и какво представлявате.

И въз основа на тези две състояния Вие се превръщате във Вашата представа за министър на вътрешните работи. Тоест, играете роля. Такъв, какъвто си се представяте, а не такъв, какъвто реално сте. Затова не ми отговаряте, затова криете истината за Петрохан. Имате си цели, имате си планове, никой няма да Ви спре да направите каквото сте решили.

Слави Трифонов? Имаше някакъв такъв, но вече съм забравил, че съществува.

Ех, господин Демерджиев, господин Демерджиев. Не ми се говорят тривиализми, но да знаете, че от високо най-лесно се пада. Много боли. Ще Ви чакам, господин министър. Рано или късно ще кажете за Петрохан и рано или късно ще се осъзнаете. Най-вероятно благодарение на болката.

Гледам, че много сте се възмутили от младежите - убийци в Пловдив. И правилно. Защо не се възмутите така силно и от педофилите - убийци от Петрохан? Или действате избирателно? Само каквото Ви изнася и по най-тънката линия на съпротивление. Ще Ви чакам!