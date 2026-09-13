Фалшив Слави заля мрежата. Трифонов избухна
Лидерът на ИТН предупреди за реклами с несъществуващо негово интервю и категорично отрече да е говорил пред когото и да било
Следете всички новини, анализи и коментари за Слави Трифонов. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Лидерът на ИТН предупреди за реклами с несъществуващо негово интервю и категорично отрече да е говорил пред когото и да било
Опиянявате се от позицията си на министър на вътрешните работи
Трифонов подкрепи вицепремиера Иво Христов
Днес изтича срокът, който министърът на вътрешните работи беше поставил за разкриване на фактите
Мое и наше право е да получим информацията за случая, заяви лидерът на ИТН
От високо най-лесно се пада и много боли, заяви лидерът на ИТН
Двамата с Диана мечтаят и за второ дете
Кога за Вас е точно краят на август, не знам, но знам, че за мен отдавна е настъпил, заяви лидерът на ИТН
Лидерът на ИТН намекна, че вътрешният министър говори неистини за срещите си в САЩ и се крие от най-тежките въпроси у нас
Били много странна порода хора
Станали сте като главен редактор на жълт вестник, каза Трифонов за МВР министъра
Само от нас зависи да запазим домовете си, семействата си, децата си, заяви лидерът на ИТН
Лидерът на ИТН обвини вътрешния министър, че не дава ясни отговори, и прехвърли отговорността към премиера Румен Радев
Лидерът на ИТН настоява истината да излезе наяве
Трифонов няколко пъти призова министъра за отговори по случая
Лидерът на ИТН ежеседмично търси отговори около въпросите по трагичния случай
Почвам сериозно да се съмнявам, че Вие криете нещо, отсече Трифонов
като такъв, заедно с още седем милиона души, съм Ваш работодател и затова трябва да получа информацията, която искам, заяви лидерът на ИТН
Трифонов коментира вълненията покрай Евровизия
Преброих си приятелите, заяви лидерът на ИТН