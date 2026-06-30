Слави към Демерджиев: Толкова писма до гаджето не съм писал от казармата!

Лидерът на „Има такъв народ“ Слави Трифонов отправи остра атака срещу министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев заради липсата на публична и ясна информация по случая „Петрохан“. В позиция, разпространена в социалните мрежи, Трифонов обвинява вътрешния министър, че се „скатава“ и умишлено укрива отговори по казус, който според него е от сериозен обществен интерес. Той предупреждава Демерджиев, че поведението му започва да прилича на това на самозабравил се чиновник, въпреки че е министър едва от два месеца.

Според Трифонов въпросите около „Петрохан“ остават без отговор въпреки многократните му публични запитвания. Лидерът на ИТН твърди, че подобно мълчание създава усещане за непрозрачност и прикриване на факти, особено когато става дума за действия на институциите по чувствителен случай. В позицията си той настоява, че обществото има право да знае какво точно се е случило и защо МВР не дава достатъчно ясна информация.

„Колкото повече мълчите, толкова по-подозрителен ставате, господин Демерджиев“, заявява Трифонов. В същия тон той допълва, че е виждал много министри на вътрешните работи и според него голяма част от тях бързо са се превръщали в бюрократи, откъснати от реалността. „Господин Демерджиев, видях много министри на вътрешните работи. Огромната част от тях бяха самозабравили се чиновници. Съжалявам, но започвате да ми приличате на такъв. Много бързо - министър сте от два месеца“, пише още лидерът на ИТН.

Трифонов атакува и продължителното чакане на отговори. В друга силна реплика той обръща случая в типичния си остър стил: „Аз толкова писма не съм писал в казармата на гаджето, което оставих в Плевен, а на Вас Ви пиша всяка седмица. При това въобще не съм влюбен във Вас.“ След това добавя, че случаят „Петрохан“ е важен именно заради многото въпроси, които чакат своите отговори.

В позицията си Трифонов настоява, че институциите са длъжни да предоставят навременна информация, за да не се създават съмнения и напрежение. Според него липсата на прозрачност подкопава доверието в държавното управление и превръща мълчанието на МВР в политически проблем. Затова той не оставя атаката само към Демерджиев, а я насочва и към премиера Румен Радев.

В отвореното си писмо Трифонов призовава Радев да обърне внимание на действията на назначения от него министър на вътрешните работи. По думите му, когато министрите не дават отговори, отговорността вече не е само персонална, а политическа. „Хората са избрали Вас, а не Вашите министри. И ако те не дават отговори, отговорността е изцяло Ваша“, посочва лидерът на ИТН. В други публикации формулировката е цитирана и като предупреждение, че ако министрите „се скатават, както господин Демерджиев, отговорността е изцяло“ на Радев.

Казусът „Петрохан“ продължава да предизвиква политически реакции и обществени коментари. Опозицията настоява за повече яснота и публичност от страна на МВР, а Трифонов даде знак, че няма да спре да пита, докато не получи отговори. Очаква се и официална позиция на вътрешното министерство по отправените обвинения. Така спорът вече не е само за един конкретен случай, а за това дали силовото ведомство може да мълчи по тема, която опозицията представя като тест за прозрачността на управлението.

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