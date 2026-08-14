Оставка в кабинета. Радев освободи зам.-министър

Заместник-министърът на здравеопазването проф. Петко Салчев е подал оставка. Това потвърдиха от пресцентъра на Министерския съвет. Премиерът Румен Радев е освободил проф Салчев от поста.

По-рано министър-председателят коментира работата на министрите си. Радев заяви, че е доволен от работата на министрите в кабинета, но призна, че има критики към тях и изисква високо темпо на работа.

На въпрос към кои министри има критики Радев отговори, че подобни забележки отправя директно към членовете на кабинета. „Аз съм изключително взискателен, така че съм доволен от работата на министрите, но когато сме насаме, винаги има какво да чуят от мен“, заяви премиерът.

По думите му правителството работи с изключително високо темпо. Той обяви, че в близко бъдеще отделните министри ще дадат открити брифинги, на които ще представят планираните реформи и ще отчетат работата, която вече е започнала.