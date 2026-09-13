Крум Зарков посочи големия коз на Йотова за вота
Дългият политически и европейски опит я отличава в президентската надпревара, смята председателят на БСП
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Дългият политически и европейски опит я отличава в президентската надпревара, смята председателят на БСП
Премиерът защити равния достъп до бъдещия фонд за конкурентоспособност и предупреди, че новите приоритети не бива да изместват кохезията и земеделието
Премиерът коментира актуалните теми в страната
Премиерът използва форума в Париж, за да покаже българските компании, проекта в Доброславци и амбицията за нови високотехнологични инвестиции
Премиерът е в Париж по покана на президента Еманюел Макрон
Той изрази надежда до няколко години да имаме център, който да привлича международни инвеститори
Над 2000 участници и близо 120 делегации обсъждат технологичната независимост на Европа, а България търси по-силно място в космическата индустрия
Румен Радев участва в двудневната Международна среща на върха по космическите въпроси
Във водената от премиера делегация са включени също Атанас Пеканов и Иван Василев
В българския образователен модел има проблем
Създава се нов оператор за пътна безопасност
Той ще допринесе за развитието на фармацевтичната и медицинската индустрия в страната
Това е една от най-значимите нови високотехнологични индустриални инвестиции в региона на Пловдив
Премиерът отрече информацията, че предстоят промени в правителството
Премиерът ще даде старт на високотехнологично производство, ще направи първа копка на ново предприятие и ще инспектира Околовръстния път
В Деня на Съединението премиерът призова да се помни силата на общата воля и националното единство
Премиерът проведе среща за постигнатия от България напредък за излизане от сивия списък за пране на пари
Специално внимание отделиха на автомобилния сектор, високите технологии и изкуствения интелект
Словашкият премиер отдаде почит пред Паметника на Незнайния воин
Премиерът разкри за командировки в Турция и проект на споразумение, а след това отвори тежките теми за бюджета, европейските средства и руския петрол