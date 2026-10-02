Хамид Хамид с тежки въпроси за Ники Мантинелата и магическата формула на Гълъб Донев

Вчера трябваше да изслушаме министър Демерджиев по двуседмично анонсирана тема за мантинелите и полетите на г-н Пеевски. Някой обаче звънна в последния момент на г-жа Доцова и залата подмени темата с изслушване по един трагичен случай в Пловдив. Това заяви от парламентарната трибуна депутатът от ДПС Хамих Хамид по време на парламентарния контрол, на който присъстваха премиерът Румен Радев и вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев.

"Надяваме се следващата седмица да чуем цялата информация за тези мантинели", каза още той.

"Г-н Донев, на 27 септември 2022 г. Министерски съвет с премиер Гълъб Донев, или това е кабинетът "Донев 1" приема методика за изменение на цената по договор за обществена поръчка в резултат на инфлацията. В чл. 4 на това постановление е фиксирана и приета формулата, която формула за индексация става известна като "Магическата формула на Гълъб Донев" или още "Донев плюс", обясни Хамид.

"Към днешна дата каква част от договорите за обществени поръчки, индексирани по тази методика, още не са разплатени. И специално за договорите за доставка и монтаж на мантинели - каква част и към кои фирми не са разплатени. И какво е съотношението на поръчките и договорите за мантинели в сравнение с другите обществени поръчки. По-малко ли са или повече разплатени", попита депутатът от ДПС.

"Това е в контекста на изнесената вчера информация за честите пътувания на съветник на правителството на г-н Радев в ловните полета на една от фирмите на Ники Мантинелата", уточни депутатът.

Председателят на парламента Михаела Доцова опита да отклони темата, като заяви, че според правилника на Народното събрание зададения въпрос към представител на правителството трябва да е по актуална тема.

"В последните няколко седмици това е най-актуалната тема. От сутрин до вечер вървят анонси с информация за мантинели и полети. Подготвя се залата, а когато трябва да изслушаме някого, въпросът се отменя. Въпросът е актуален към днешна дата. Каква част по тази методика, по "Магическата формула на Гълъб Донев", са разплатени и колко не са. И има ли специално отношение към разплащането на тези средства във връзка с това, че единият от съветниците на Румен Радев обича да ловува в ловните полета и отсяда в хотелите на Ники Мантинелата, един от най-големите доставчици на мантинели в страната", категоричен беше Хамид.



