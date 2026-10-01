Нова версия и последните думи на Илиян Филипов ОБНОВЕНА

Наставникът на Ботев Пловдив Станислав Генчев коментира убийството на собственика на клуба Илиян Филипов и разкри как са приели трагедията футболистите на клуба.

„Съболезнования на най-близките приятели и роднини на Илиян Филипов. Изключително тежък удар за нас. Г-н Филипов правеше всичко за клуба, искаше да изгради силен отбор. Всички в клуба го приемаме много тежко. Но сме длъжни да се справим.

Българските футболисти са наясно, че много футболни босове са имали подобна съдба, но за чужденците бе страхотен шок. Някои не искаха да тренират вчера. Част от играчите живеят близо до кооперацията, в която бе извършено убийството. Ще бъдат тежки дни“, каза Генчев.

Снощи, в знак на уважение към Илиян Филипов, от футболния клуб обявиха, че отлагат всички планирани за почивните дни юношески и мачове.

В същото време фенове и привърженици на „жълто-черните“ се събраха пред стадион „Христо Ботев“, за да отдадат почит на собственика на клуба. Часът на събирането беше символичен – 19:12. Именно 1912 е годината, в която е основан Ботев.

Пътищата на Илиян Филипов и Ботев се пресичат за първи път при реконструкцията на стадион „Христо Ботев“, в която участва и неговата компания.

Филипов получи уважението на голяма част от „жълто-черната“ общност, след като пое клуба в един от най-тежките му финансови периоди. За много от привържениците той остава човекът, помогнал на Ботев да премине през труден момент и да бъде спасен.

Само часове преди да бъде убит, Илиян Филипов е бил именно на стадион „Христо Ботев“, където е гледал мача между България и Естония.

„За последно се видяхме във вторник, почти целия ден прекарахме заедно. Говорихме доста тук, в офиса. След това гледахме мача на националите. Беше разочарован, в 11:45 каза, че единственото хубаво след този мач е, че теренът е в добро състояние. След това каза: „Време е да си тръгваме“ и така се разделихме…“, не скри сълзите си Генчев.

В мача със Славия от Първа лига на 10 октомври футболистите на Ботев ще излязат с черни екипи.

„Той бе човек, който заслужава уважението на всички нас“, завърши Генчев пред bTV.

Разстрел заради дрога?

Бизнесменът Илиян Филипов е бил прострелян между очите от упор, научи "24 часа" от източник, запознат с аутопсията.

Тялото му било докарано в "Съдебна медицина" в Пловдив към 7 часа сутринта вчера и бързо станало ясно, че фаталният изстрел е произведен от много близко разстояние.

Според разследващи това доказва, че Филипов е познавал убиеца си, иначе не би допуснал толкова близък контакт и би направил опит да се предпази.

Куршумът между очите пък е индикация, че става дума за дрога.