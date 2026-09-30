Стана ясно кой доведе Гиздол в ЦСКА

Синът на Красимир Балъков е съдействал за привличането на Маркус Гиздол в ЦСКА. Балъков-младши, който носи името на легендарния български футболист, е участвал в процеса по осъществяването на сделката.

Той работи като мениджър в агенцията „Атлет мениджмънт“, която е помогнала при преговорите между „армейците“ и представителя на германския наставник от „Феър спорт“. Първите контакти са осъществени преди около 10 дни, пише gol.bg.

Синът на героя от САЩ ’94 сподели публикация на агенцията си в социалните мрежи и благодари за сътрудничеството при преговорите.

„Много се радвам, че бях част от осъществяването на това! Голямо благодаря на Fair Sport за доверието и чудесното, професионално сътрудничество през целия процес. Пожелавам на Маркус и неговия екип успех в тази нова глава в ЦСКА, в това предизвикателство! Всичко най-добро, треньоре!”, написа Балъков-младши.

Балъков-младши поддържа добри отношения с почти всички български клубове. При привличането на Гиздол в ЦСКА агенцията, за която работи, е съдействала за преговорите с представителя на треньора.