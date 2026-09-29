Висшата лига се произнесе за Манчестър Сити

Висшата лига официално потвърди, че Манчестър Сити е признат за виновен по всички обвинения, свързани с нарушаване на финансовите правила на първенството в периода между сезоните 2009/10 и 2017/18.

Независима комисия установи, че през този период клубът е уреждал „фиктивни договори“ с редица свои търговски партньори, както и че се е „осланял на фиктивни споразумения с цел изкуствено раздуване на приходите си и намаляване на разходите“.

В изявлението се посочва още, че Манчестър Сити носи вина и по по-голямата част от обвиненията, свързани с неоказване на съдействие на разследването, въпреки че точният брой на тези простъпки не се споменава, предав "Гонг".

Основни разкрития на Комисията:



Фиктивни договори и схеми: Клубът е сключвал фиктивни спонсорски договорености с търговски партньори, които са били част от прикрита схема за финансиране. При нея компаниите са плащали само част от таксите, а остатъкът е бил финансиран от собственика ADUG. Чрез подобни фиктивни споразумения (включително кръгова схема за имиджовите права на играчите) са се отчитали и значително по-ниски оперативни разходи.



Мащаб на измамата: Целта е била изкуствено раздуване на приходите и намаляване на разходите с над 900 милиона паунда по време засегнатия период, за да се създаде фалшиво впечатление за спазване на правилата.



Неверни финансови отчети: Клубът е подавал неверни счетоводни данни и е укривал реалното си финансово състояние от одиторите и футболните регулатори. С това Сити е прекрачил драстично границите на позволените разходи както според правилата на Висшата лига за устойчивост и рентабилност, така и според Финансовия феърплей на УЕФА.



Пречене на разследването: По време на четиригодишното разследване Манчестър Сити е саботирал процеса. Комисията заклюва, че клубът е направил „съгласувани усилия да спре и осуети разследването на Висшата лига“.



Главният изпълнителен директор на Висшата лига, Ричард Мастърс, определи случая като най-значимия в историята на първенството.



„Основното решение установява фактите за случилото се в Манчестър Сити през този период. То описва подробно как клубът системно е нарушавал правилата на Висшата лига в продължение на близо десетилетие.



Това решение също така потвърждава правотата на Висшата лига да води това дело срещу Манчестър Сити. Въпреки че процесът до момента беше дълъг и труден, Лигата остана твърдо решена фактите да бъдат установени по независим път.



Това дисциплинарно дело и това решение са най-значимите в историята на Висшата лига. Предстои да бъдат решени още елементи от случая, включително – което е изключително важно – какво наказание трябва да последва за тези нарушения. Сега, след като имаме решението на Комисията, сме решени да се придвижим бързо през останалата част от процеса, за да осигурим яснота за Лигата, нашите клубове и феновете“, сподели Мастърс.