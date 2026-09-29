Втори български футболен треньор прави кариера в Турция

Ивайло Петев е пред ново голямо предизвикателство в кариерата си. Бившият селекционер на България и Босна и Херцеговина е постигнал споразумение да поеме турския втородивизионен „Мардин 1969“, съобщи akdenizmanset.com.tr. 51-годишният български специалист вече е пристигнал в Турция, за да финализира договора си, а в новия му отбор играе и българското крило Здравко Димитров.

Петев вече е в Мардин

Ръководството на „Мардин 1969“ започна да търси нов старши треньор след раздялата с Ахмет Джингьоз на 24 септември. След разговори с различни кандидати турският клуб се е спрял на Ивайло Петев, който се очаква да бъде представен официално съвсем скоро.

Джингьоз остави отбора с 12 точки след първите осем шампионатни срещи - три победи, три равенства и две загуби. Сега надеждите са Петев да даде нов импулс на тима и да го поведе към по-силно представяне в първенството.

Шест трофея с „Лудогорец“

В Турция обръщат специално внимание на успехите на Петев с „Лудогорец“. Българинът е спечелил общо шест трофея начело на разградчани - три шампионски титли, две Купи на България и една Суперкупа.

Именно Петев е човекът, който извежда „Лудогорец“ от Втора лига до елита, а още в първия сезон след промоцията тимът става шампион. Години по-късно той се завръща в Разград и отново печели дубъл - титлата и Купата на България през 2023 г.

Огромен международен опит

Кариерата на българския специалист отдавна е излязла извън границите на страната. Петев е водил националния отбор на България, а по-късно и Босна и Херцеговина, с която печели групата си в Лига В на Лигата на нациите и осигурява изкачване в най-високото ниво на турнира.

На клубно равнище той е работил в Хърватия, Кипър, Полша, Румъния, Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства. Сред отборите в биографията му са „Динамо“ Загреб, АЕЛ Лимасол, „Омония“, „Ягелония“, „Университатя“ Крайова, „Ал Кадисия“ и „Бани Яс“. Последният му ангажимент беше именно в ОАЕ, където пое „Бани Яс“ през май 2025 г. и се раздели с клуба няколко месеца по-късно.

За първи път в Турция

Новата работа ще бъде първото треньорско предизвикателство за Ивайло Петев в турския футбол. Там той ще има и българска връзка на терена в лицето на Здравко Димитров, което допълнително засилва интереса към представянето на „Мардин 1969“ у нас.

С назначението на Петев българското треньорско присъствие в Турция става още по-сериозно. Станимир Стоилов продължава работата си начело на елитния „Гьозтепе“ заедно с Цанко Цветанов и Йончо Арсов, а Александър Гицов е част от щаба на „Фатих Карагюмрюк“.

Сега към тях се присъединява и Ивайло Петев - треньор с шампионски титли, национални отбори и богат международен опит зад гърба си. След България, Хърватия, Кипър, Полша, Босна и Херцеговина, Румъния, Саудитска Арабия и ОАЕ следващата спирка е Турция, а в Мардин очакванията вече са високи.