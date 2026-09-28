Братя Николови се завръщат! Алекс и Симеон отново в Чивитанова

Българските национали Александър и Симеон Николов ще започнат пълноценни тренировки в клубния си отбор Кучине Лубе Чивитанова утре, съобщиха от клуба. Италианският отбор се готви вече пет седмици, като започва шеста, но националите получиха по-голяма почивка заради участието си в различни турнири през лятото.

Така братя Николови почиваха близо десет дни след отпадането на България от тима на Германия на осминафиналите на Европейското първенство в София. Освен Алекс и Мони Николови, утре към подготовката на Чивитанова се присъединяват още канадците Ерик Льопки и Джаксън Хауи, чешкият централен блокировач Антонин Климеш, сръбският посрещач Миран Куюнджич, както и украинският диагонал Максим Тонконох.

В четвъртък към тима ще се присъединят и италианските национали Матиа Ботоло и Фабио Балазо, които отпаднаха от тима на Финландия на четвъртфиналите на Евроволей.

Тимът ще изиграе първата си контрола на 4 октомври (неделя) срещу Чистерна Волей.