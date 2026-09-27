Европейска страна призова местните да се запасят с продукти за 72 часа

Нидерландските власти препоръчаха местните жители да имат тридневни запаси от храна, батерии и питейна вода.

Това се случва на фона на нова, разширена програма за готовност по време на криза, пише The Financial Times.

Разработена и специална мобилна услуга с инструкции за програмата, която вече е инсталирана от над 60 000 потребители.

Също така, в близко бъдеще страната планира модернизиране на системата за аварийно предупреждение.

Готовност за влизане в кризисен режим показа и Литва.

Според ръководителят на Националния център за управление на кризи на Литва - Виткаускас, властите възнамеряват да увеличат резерва за гражданска мобилизация до 100 000 души.

Според него списъкът включва служители, лекари, ИТ специалисти, полицаи, логистични специалисти, енергийни специалисти и инженери.