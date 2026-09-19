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Бивш министър на транспорта предизвика пожар в самолет. Най-куриозният случай

Айрлингс решил да си зареди телефона с външната батерия, но заспал и се събудил чак при взрива

Бивш министър на транспорта предизвика пожар в самолет. Най-куриозният случай
19 сеп 26 | 17:34
2020
Александра Василева

Нидерландската авиокомпания KLM записа може би най-куриозния случай в историята си, който за щастие, не завърши трагично.

Външна батерия, зареждаща мобилния телефон на пътник в бизнес класа, се запали, експлозията го рани и овъгли няколко седалки, а пътниците изпаднаха в паника, смятайки, че се е взривила бомба.

Това се случи на 11 000 метра височина над Атлантическия океан, докато Боингът на KLM е бил на половината път от Амстердам до Кюрасао, съобщи RTL Nieuws.

Най-изненадващото в тази история е, че става дума за бившия министър на транспорта Камил Айрлингс, който на всичкото отгоре 5 години беше президент и изпълнителен директор на  KLM.

Той би трябвало много добре да знае инструкциите за безопасност по време на полетите.

камел екс министър 2

Специални правила предвиждат възможност за носене на външна батерия за зареждане на телефона или т.нар power bank, но тя не може да се съхранява в горните контейнери, трябва да е в близост до пътника, но в никакъв случай не може да се използва за зареждане на борда.

Айрлингс обаче, не само решил да си зареди телефона, но заспал и се събудил чак при взрива.

Стюардесите успели бързо да потушат пожара, а капитанът обявил, че се връщат в Амстердам. След близо 5 часа, самолетът кацнал в Нидерландия,  а бившият министър бил откаран в болница.

Пътниците хвалят в социалните мрежи екипажа на KLM за бързата реакция. "Пожар лумна, но беше потушен веднага."

Говорител на KLM в разговор с NU.nl не пожела да  официално да потвърди, че това е Айрлингс. "Това е чувствителна за поверителността информация." Въпреки това, говорителят потвърждава, че един мъж е ранен при инцидента. "Той е получил изгаряния."

Много от пътниците обаче потвърдиха, че това е именно бившият министър.

Според източници от KLM, новината се е разпространила бързо в авиокомпанията и вече се обмислят нови мерки за затягане на политиката за носене на батерии на борда на самолетите.

камел екс министър нидерландия

Това е пореден скандал с бившия министър, депутат и авиационен шеф. Между 2013 и 2018 г. той беше член на Международния олимпийски комитет (МОК), но подаде оставка след обвинения в домашно насилие от страна на бивша негова приятелка. Впоследствие случаят бе уреден с извънсъдебно споразумение.

Дали сега ще му повдигнат обвинения за повредите в самолета, паниката на пътниците и неспазване на правилата за безопасност, предстои да видим.

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Автор Александра Василева

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