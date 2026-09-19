Бивш министър на транспорта предизвика пожар в самолет. Най-куриозният случай

Нидерландската авиокомпания KLM записа може би най-куриозния случай в историята си, който за щастие, не завърши трагично.

Външна батерия, зареждаща мобилния телефон на пътник в бизнес класа, се запали, експлозията го рани и овъгли няколко седалки, а пътниците изпаднаха в паника, смятайки, че се е взривила бомба.

Това се случи на 11 000 метра височина над Атлантическия океан, докато Боингът на KLM е бил на половината път от Амстердам до Кюрасао, съобщи RTL Nieuws.

Най-изненадващото в тази история е, че става дума за бившия министър на транспорта Камил Айрлингс, който на всичкото отгоре 5 години беше президент и изпълнителен директор на KLM.

Той би трябвало много добре да знае инструкциите за безопасност по време на полетите.

Специални правила предвиждат възможност за носене на външна батерия за зареждане на телефона или т.нар power bank, но тя не може да се съхранява в горните контейнери, трябва да е в близост до пътника, но в никакъв случай не може да се използва за зареждане на борда.

Айрлингс обаче, не само решил да си зареди телефона, но заспал и се събудил чак при взрива.

Стюардесите успели бързо да потушат пожара, а капитанът обявил, че се връщат в Амстердам. След близо 5 часа, самолетът кацнал в Нидерландия, а бившият министър бил откаран в болница.

Пътниците хвалят в социалните мрежи екипажа на KLM за бързата реакция. "Пожар лумна, но беше потушен веднага."

Говорител на KLM в разговор с NU.nl не пожела да официално да потвърди, че това е Айрлингс. "Това е чувствителна за поверителността информация." Въпреки това, говорителят потвърждава, че един мъж е ранен при инцидента. "Той е получил изгаряния."

Много от пътниците обаче потвърдиха, че това е именно бившият министър.

Според източници от KLM, новината се е разпространила бързо в авиокомпанията и вече се обмислят нови мерки за затягане на политиката за носене на батерии на борда на самолетите.

Това е пореден скандал с бившия министър, депутат и авиационен шеф. Между 2013 и 2018 г. той беше член на Международния олимпийски комитет (МОК), но подаде оставка след обвинения в домашно насилие от страна на бивша негова приятелка. Впоследствие случаят бе уреден с извънсъдебно споразумение.

Дали сега ще му повдигнат обвинения за повредите в самолета, паниката на пътниците и неспазване на правилата за безопасност, предстои да видим.