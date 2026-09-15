Запали се самолет с голяма поп звезда. Краят е щастлив

Всичките осем пътници на малък самолет, в който е пътувала и популярна бразилска певица, са оцелели при катастрофа по време на кацане.

Самолетът Cessna 550 Bravo се възпламени при кацане на летище в Пареляс, североизточна Бразилия, в неделя, но всички на борда, включително певецът Рей Вакейро, оцеляха и не получиха сериозни наранявания, предаде Експрес.

Разбира се, че и двата двигателя на самолета са се запалили при катастрофата. 26-годишният певец е оцелял, както и петимата други пътници и двамата пилоти.

След като екипите се бориха с огъня в продължение на пет часа, пожарната служба заяви: „Пожарникарите се справиха с пламъците и охладиха двигателите, докато останалото гориво изгоря.“

Причината за катастрофата все още се разследва. Според CNN Brasil, местният началник на пожарната Лима Верде предположи, че самолетът е прескочил пистата поради отказали спирачки.

Бразилската медия Globo съобщи, че според разследващите не е имало проблеми с пистата и че сертификатът за летателна годност на самолета е изтекъл през май 2027 г.

Кметът на Пареляс Тиаго Алмейда заяви: „В ситуация, в която никой не е очаквал да се изправи, здравните специалисти и цял екип се обединиха, за да се грижат, да приемат и да направят каквото могат в лицето на такава деликатна извънредна ситуация.“

Предстоящите концерти на певеца са отменени. В съобщение Вакейро заяви, че екипът е „в безопасност и получава всички необходими медицински грижи“.

Вакейро, чието истинско име е Давид Линярес Перейра де Соуза, има 3 милиона последователи в Instagram . Той е много популярен и в Spotify, където музиката му е прослушана общо 37,7 милиона пъти. Песента му от 2025 г. „Body Splash“ има 19 милиона гледания в YouTube.

Той е от Сао Пауло, но пее традиционна музика от селските райони на Североизточна Бразилия. Първоначално програмата му за този месец включваше 33 концерта и само четири почивни дни.