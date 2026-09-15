Напрежение и хаос в ключова европейска страна

Железопътният транспорт в части от Нидерландия беше сериозно нарушен във вторник сутрин заради аварии на няколко места по релсите в централната част на страната. Според железопътния оператор „ПроРейл“ става дума за вероятен саботаж, съобщават нидерландски медии.

Инцидентът се случва в деня, в който в парламента в Хага ще бъде представен проектобюджетът на страната за 2027 г.

Аварията е възникнала около 5:30 ч. на поне 20 места и е причинила значителни затруднения за железопътния трафик в Централна и Северна Нидерландия.

На няколко места са открити материали, които умишлено са били поставени или закрепени върху релсите, съобщава „ПроРейл“. Компанията е заявила пред информационната агенция АНП, че тръби са били „умишлено“ закрепени към релсите.

Това кара компютърната система на „ПроРейл“ да отчита части от железопътната мрежа като „заети“, въпреки че там няма влак. В резултат се получават т.нар. „секционни смущения“. От съображения за безопасност сигналите преминават на червено, което принуждава влаковете да спират или да се движат с по-ниска скорост.

Полицията е уведомена и е започнала разследване.

На много места в централната, източната и северната част на страната влаковете се движат по-рядко или изобщо не се движат, съобщава информационната платформа „Ню“.

Засегнати са и влаковете до летище „Схипхол“ в Амстердам.

Говорител на „ПроРейл“ заяви пред телевизия NOS, че възстановяването на железопътния трафик е приоритет. В същото време служителите ще се опитат да запазят потенциалните доказателства на местата на инцидентите възможно най-непокътнати.

Железопътните компании NS и „ПроРейл“ съветват пътниците да следят внимателно приложенията за планиране на пътуванията. При някои потребители те не работят, като според говорител на NS това вероятно се дължи на претоварване на системата.

Не е ясно дали предполагаемият саботаж е свързан с днешния Ден на бюджета. Причинените от него смущения обаче са провалили плановете на много хора да присъстват на събитието.

„Погледнахме големия информационен екран и си помислихме: „О, не!“, разказа Линда, почитателка на кралското семейство, пред „Омруп Гердерланд“ от гарата в Апелдорн.

За нея пристигането с часове закъснение не е вариант.

„Няма да си намерим място. Всички бариери се затварят в 10:00 ч., а след това оставаш отзад и не виждаш нищо“, допълни тя.

Подобен саботаж наруши движението на влаковете и по време на срещата на върха на НАТО в Хага миналата година.