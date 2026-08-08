Шенген се пропука: Испания и Италия затвориха границите си една за друга

Испания въведе граничен контрол за всички пътувания по въздух и море от Италия, задълбочавайки конфликта между двете държави от Европейския съюз.

Мерките влязоха в сила в полунощ и ще действат един месец. Те идват седмица след като Италия въведе подобни проверки, след като около 78 000 мигранти от Мароко пристигнаха в испанския ексклав Сеута.

Миграционната криза вече се превърна в дипломатическа битка между испанския социалистически премиер Педро Санчес и италианската консервативна министър-председателка Джорджа Мелони, която от години настоява за по-строги европейски правила за миграцията, предава BBC.

Мадрид постави ултиматум, Рим отказа

В петък Испания поиска Италия да прекрати проверките до неделя. Рим обаче категорично отказа.

Италианското правителство заяви, че няма да приема „ултиматуми“ и че проверките ще останат поне до 15 август. Според италианските власти именно тогава Испания очаква нова миграционна вълна към Сеута.

Рим обоснова решението си с необходимостта да предотврати евентуално придвижване на мигранти към Италия.

Мадрид отхвърли аргумента като неоснователен, тъй като мигрантите, които са влезли в Сеута, нямат възможност да се придвижат свободно в Шенгенското пространство.

Проверки и за италианците

Испания също затегна контрола.

Пристигащите от Италия ще бъдат подлагани на проверки на паспорти, националност и визи заради продължаващия миграционен натиск.

Мерките са предвидени да останат в сила до 7 септември, освен ако ситуацията не се промени.

Междувременно в Италия вече се съобщава за опашки на някои летища, където пътниците от Испания са насочвани към специални линии за проверка.

Италианските власти подчертават, че испанските граждани са освободени от допълнителните проверки, които засягат граждани на държави извън ЕС.

Шенген под напрежение

Временните ограничения в Шенген не са без прецедент. Италия например поддържа контрол и по границата си със Словения.

Решението на Рим за проверките беше подкрепено от Финландия и Дания, а Чехия дори призова Испания временно да бъде извадена от Шенгенското пространство.

Повечето от мигрантите, които пристигнаха в Сеута миналата седмица, вече са били върнати в Мароко.

Миграционната криза обаче остави след себе си не само хиляди върнати хора, но и нова пукнатина в европейското свободно движение.