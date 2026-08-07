Строят нов индустриален град. 300 декара чакат златни заводи

През 2026 година германският производител на автомобилни кабели MD Elektronik обяви прекратяване на производството си във Враца. Заводът беше открит едва през 2020 година след инвестиция от над 20 млн. лева и се очакваше да се превърне в един от новите индустриални двигатели на региона. Закриването засегна над 550 работници.

Причината беше свързана с трудностите в европейската автомобилна индустрия – спад на поръчките, промени в пазара и натиск върху производителите на компоненти.

Така Враца се оказа в парадоксална ситуация – от една страна има свободни индустриални терени и хора с производствен опит, а от друга – липсват достатъчно модерни предприятия, които да дадат устойчиви работни места.

Нов опит за промяна

Сега обаче край града започва нов опит за промяна. Враца подготвя изграждането на нов индустриален парк върху над 300 декара, който трябва да даде нова посока на местната икономика и да привлече производства от ново поколение. Проектът е с осигурено финансиране от 7,6 млн. евро, като целта е до 2029 г. теренът да бъде подготвен с необходимата инфраструктура за бъдещи инвеститори.

Това няма да бъде просто поредната промишлена площадка. Амбицията е да се създаде място, което да върне индустрията в региона.

300 декара за новата икономика

Новият индустриален парк ще бъде разположен на около 5 километра от Враца, в посока Криводол. Територията ще бъде преобразена с изграждане на основната инфраструктура – улици, тротоари, транспортни връзки, комуникации и обслужващи зони.

Сред планираните елементи са входно-изходни връзки към основния път, улична мрежа, спирки на градския транспорт и други съоръжения, които трябва да направят зоната привлекателна за производствени компании.

В терена има и естествена особеност – езеро, което се предвижда да бъде запазено като част от бъдещото пространство.

Това е различен подход от старите индустриални площадки, където често се мислеше само за производствени халета. Новите паркове се изграждат като цялостни икономически среди – с транспорт, услуги и условия за развитие.

От старите заводи към фабриките на бъдещето

Враца има индустриална традиция, но през последните десетилетия много от старите производства загубиха значението си.

Градът обаче запазва важни предимства – близост до София, наличие на технически кадри, добра транспортна връзка и свободни територии за развитие.

Новата зона трябва да даде възможност за привличане на компании, които търсят готови терени с изградена инфраструктура.

Това е ключовият проблем пред много инвеститори – не липсата на желание за разширяване, а липсата на подготвени площадки.

Когато една компания избира място за нов завод, тя не търси само евтина земя. Тя търси ток, вода, пътища, комуникации и бърза процедура за започване на работа.

Индустрията се връща в Северозапада

През последните години България започна да изгражда нова мрежа от индустриални паркове – от София и Пловдив до Стара Загора, Ловеч и Сливен.

Тенденцията е ясна – регионите се конкурират за инвеститори, а индустриалните зони се превръщат в инструмент за икономическо развитие.

За Северозапада този процес има особено значение.

Всеки нов завод означава не само работни места в производството. Означава търсене на инженери, техници, логистици, специалисти по поддръжка и услуги около бизнеса.

Ефектът от една инвестиция често се разпростира далеч извън оградата на предприятието.

Голямото предизвикателство – да се намерят инвеститори и хора

Изграждането на индустриален парк е само първата стъпка. След нея идва по-трудната задача – привличането на компании, които да построят фабрики и да създадат устойчиви работни места.

В същото време България, както и цяла Европа, се сблъсква с друг проблем – недостиг на квалифицирани кадри.

Затова бъдещето на индустриалните зони няма да зависи само от квадратните метри и инвестициите.

Ще зависи от способността да бъдат обучени хора, които могат да работят с модерни машини, автоматизация и нови технологии.

Враца търси своето място на индустриалната карта

Новият индустриален парк няма да промени града за една нощ. Първо трябва да бъде изградена инфраструктурата. След това трябва да дойдат инвеститорите. Но самият факт, че повече от 300 декара край Враца получават нов шанс, е знак за промяна. Мястото, което дълго време чакаше развитие, може да се превърне в площадка за нова индустрия.

Ако проектът успее, Враца няма просто да има нова промишлена зона.

Ще има възможност да напише нова страница от своята индустриална история.