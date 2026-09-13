Строят нов индустриален град. 300 декара чакат златни заводи
Северозападът започва нова битка за инвестиции. Бивши празни терени се превръщат в икономическа зона
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Северозападът започва нова битка за инвестиции. Бивши празни терени се превръщат в икономическа зона
Навръх Задушница почина Семчо Миронов - най-възрастният инфлуенсър
С панихида, литийно шествие, слово, венци и тържествена заря градът отбеляза 176 години от събитията през 1850 година
Очакванията са ремонтните дейности да приключат до края на месец юни
Зимата показа зъби с навявания, студ и риск за движението
Прекъсванията са резултат от натрупване на мокър сняг, силен вятър и затруднен достъп до електропроводи в планински и полупланински райони
Варовикът е изваял лабиринт от кули и пропасти, сякаш за да изпита смелостта на всеки
Става най-модерен индустриален парк
Гръмотевици в Северозападна България
Мощни бури удариха Северозападна България
Враца се нареди на второ място в страната по средна брутна работна заплата
Трусът е станал в 2:18 часа на дълбочина 11 километра
За днес е определен жълт предупредителен код за опасно време
Жълт код за бури на 20 май
Работата е възложена на Националния археологически институт с музей към БАН, като в екипите участват и археолози от регионалните исторически музеи в с...
Премиерът Бойко Борисов изпълни поетия ангажимент към гражданите от Северозападна България за решаване на ключови проблеми по места. Министерски съвет...
Безработицата в трите области на Северозапада – Видин, Монтана и Враца, е най-ниска от 7 години, съобщиха от регионалната служба по заетостта в Монтан...
Ученици от Кърджалийско на стаж в Австрия и на работа за 420 лева По три паралелки, планирани предварително, съкращават в Монтанско и Видинско, съобщ...
"Преди няколко седмици по всички новинарски емисии се излъчваха репортажи с протестиращи хора от Димово за лошото качество на пътищата им. Строим пъти...
Ангажимент на премиера Бойко Борисов и на съответните ресорни министри от правителството е действително Северозападна България да получи необходимот...