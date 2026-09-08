Ретроградният Меркурий ще измъчи 4 зодии! Период на сериозни изпитания

От 24 октомври до 13 ноември 2026 г. Меркурий ще се движи ретроградно в дълбокия и крайно емоционален знак Скорпион. Още от 4 октомври обаче започва т.нар. предретроградна сянка, когато първите обърквания, закъснения и недоразумения могат постепенно да се появят.

Този ретрограден период няма да засяга само комуникацията и техниката. Скорпионът управлява теми като тайни, доверие, ревност, общи пари, дългове, интимност и скрити мотиви. Затова през следващите седмици на повърхността могат да излязат въпроси, които дълго са били премълчавани.

Стари конфликти могат да се върнат. Бивши партньори могат отново да потърсят контакт. Забравени финансови задължения могат да напомнят за себе си, а едно необмислено изречение да разпали сериозна кавга.

Четири зодии обаче ще усещат влиянието много по-силно от останалите, пише zajenata.bg.

СКОРПИОН

Миналото се връща, а тайните трудно ще останат скрити

Скорпионите ще бъдат в самия център на този ретрограден Меркурий.

Планетата на комуникацията ще се движи назад именно през техния знак и може да ги принуди да се върнат към разговори, решения и ситуации, които са смятали за приключени.

През този период едно премълчано нещо може внезапно да стане централна тема.

В любовта ревността и подозренията могат да се засилят. Ако в една връзка вече има проблем с доверието, ретроградният Меркурий може да го извади на повърхността по особено категоричен начин.

Някои Скорпиони могат да получат съобщение от човек от миналото. Други сами ще започнат да мислят отново за стара любов.

Финансите също изискват внимание. Особено рискови са решения, свързани със заеми, общи сметки, кредити или големи покупки.

Най-голямата опасност: да реагирате импулсивно на информация, без първо да проверите дали знаете цялата истина.

ТЕЛЕЦ

Връзките влизат в период на сериозно изпитание

За Телците ретроградният Меркурий в Скорпион насочва вниманието директно към партньорствата.

Любовни отношения, брак или важни делови връзки могат да преминат през период на преоценка.

Разговор, който е бил отлаган с месеци, може вече да не може да бъде избегнат.

Стари обвинения могат да се върнат, а различия, които досега са били прикривани с компромиси, да станат твърде очевидни.

При някои Телци това няма да доведе непременно до раздяла. Напротив, честният разговор може да помогне за възстановяване на отношенията.

Но връзки, които отдавна се крепят само на навик, могат да достигнат критична точка.

Финансовите отношения с партньор също трябва да се следят внимателно. Неясна сметка, скрит разход или различни виждания за парите могат да станат причина за напрежение.

Най-голямата опасност: да настоявате, че само вашата гледна точка е правилната.

ЛЪВ

Една кавга може да отвори много по-стар проблем

Лъвовете могат да се окажат сред най-напрегнатите знаци през този период.

Ретроградният Меркурий в Скорпион активира чувствителна зона, свързана с дома, семейството и емоционалната сигурност.

Може да се върнат стари семейни конфликти, въпроси около имот или напрежение с близък човек.

Особено внимание е необходимо около 30 октомври , когато ретроградният Меркурий образува напрегнат квадрат с Марс. Астрологично този аспект се свързва с по-остра комуникация, спорове и прибързани реакции.

Думите могат да бъдат казани бързо, но последствията да останат дълго.

Лъвовете трябва да внимават и с разходите. Емоционалното пазаруване или необмислена инвестиция могат да натоварят бюджета повече от очакваното.

Най-голямата опасност: гордостта да превърне малък спор в голям конфликт.

ВОДОЛЕЙ

Работата и репутацията могат да бъдат поставени на изпитание

При Водолеите ретроградният Меркурий може да създаде най-много объркване в професионалната сфера.

Грешно изпратен имейл, пропуснат срок, недоразумение с началник или промяна в договорка могат да предизвикат напрежение.

Това не е най-добрият момент да се разчита само на устни обещания.

Всичко важно трябва да бъде проверявано по два пъти.

При някои Водолеи може да се появи стара професионална възможност или човек от предишна работа да предложи ново сътрудничество.

Но ретроградният Меркурий рядко обича прибързаните решения.

В личните отношения напрежението може да възникне, когато работата започне да измества любовта и близостта на заден план.

Най-голямата опасност: да вземете важно професионално решение под влияние на яд или разочарование.

ПАРИТЕ ЩЕ БЪДАТ ЕДНА ОТ ГОЛЕМИТЕ ТЕМИ

Този ретрограден Меркурий е различен от много други, защото се случва изцяло в Скорпион.

В астрологията Скорпионът се свързва не просто с личните приходи, а с общите ресурси: кредити, данъци, наследства, заеми, пари на партньора и финансови зависимости.

Затова периодът не е подходящ за лекомислено отношение към договори и задължения.

Проверявайте внимателно банкови преводи, сметки и документи.

Стар дълг може да се появи отново, а разход, който сте забравили, да натовари бюджета.

БИВШИТЕ МОГАТ ДА СЕ ВЪРНАТ

Скорпионът не обича недовършените истории.

Именно затова този ретрограден Меркурий може да върне хора, чувства и разговори от миналото.

Телефонът може внезапно да светне с име, което не сте виждали от месеци.

Но връщането на човек не означава непременно, че отношенията трябва да бъдат възстановени.

Понякога миналото се връща само за да бъде поставена окончателна точка.

НЕ ВСЯКО РАЗКРИТИЕ Е ЛОША НОВИНА

Въпреки драматичната си репутация ретроградният Меркурий не означава непременно бедствия.

Той е период за преглед, корекции и връщане към нещо пропуснато.

На 4 ноември Слънцето и ретроградният Меркурий се срещат в съвпад. В астрологията този момент често се разглежда като възможност за внезапно проясняване и разбиране на ситуация, която преди това е изглеждала объркана.

Това може да бъде моментът, когато липсващата информация най-после излезе наяве.

ДО 13 НОЕМВРИ НЕ БЪРЗАЙТЕ

Меркурий ще възстанови директното си движение на 13 ноември , но т.нар. следретроградна сянка ще продължи до края на месеца.

Затова най-важният съвет е прост:

Не вземайте крайни решения само заради една кавга. Не подписвайте нещо, което не сте прочели. Не вярвайте на всяка информация, която достигне до вас. И най-вече не позволявайте на ревността и подозренията да говорят вместо фактите.

За Скорпион, Телец, Лъв и Водолей този ретрограден Меркурий може да се превърне в един от най-напрегнатите периоди на есента.