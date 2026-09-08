Метео Балканс с тежка прогноза за Черноморието

Американският глобален модел ГФС (GFS) очертава сценарий със значителни валежи по Българското Черноморие. Подобна възможност се наблюдава в прогнозите от около две седмици, но на този етап разчетите остават несигурни и не бива да се приемат като окончателни. Това сочи прогнозата на синоптиците от Meteo Balkans.

С настъпването на септември започва периодът, през който средиземноморските циклони могат да оказват все по-съществено влияние върху времето на Балканския полуостров и в България. При определена атмосферна циркулация те са способни да пренасят големи количества влага и да предизвикват продължителни или интензивни дъждове.

Една от причините за повишеното внимание е високата температура на морската повърхност. Топлото Черно море може да осигури допълнителна влага и енергия за развитието на атмосферните процеси.

При подходяща синоптична обстановка това създава предпоставки за образуване на мощна облачност, интензивни валежи и гръмотевични бури. Рискът нараства, ако валежните зони се задържат продължително над едни и същи райони.

Моделът допуска количества над 100 литра на квадратен метър

В последните обновявания на ГФС се появява сценарий за натрупани количества, които на отделни места могат да надхвърлят 100 литра на квадратен метър. Тези стойности обаче все още не трябва да се разглеждат като конкретна прогноза за определени населени места.

Европейският модел ECMWF също започва да променя разположението на зоната с най-съществени валежи, като постепенно я измества на запад. Тази тенденция до известна степен напомня развитието, показано в предходните обновявания на ГФС.

Разминаванията между отделните числени модели са обичайни при прогнози за по-далечен период. Всеки следващ разчет може да промени както траекторията на циклона, така и районите, в които се очакват най-големи количества.

Точното разпределение ще стане ясно непосредствено преди обстановката

При потенциално опасни метеорологични ситуации точното разпределение на валежите често се уточнява едва два-три дни преди настъпването им. Дори малки промени в траекторията, скоростта и развитието на циклона могат да доведат до сериозни разлики между отделните райони.

На едно място може да паднат значителни количества за кратко време, докато съседни области да останат с много по-слаби дъждове. Именно затова настоящите карти трябва да се разглеждат като ранен сигнал за потенциално опасна синоптична обстановка, а не като категорична прогноза за над 100 литра на квадратен метър в конкретен град или курорт.

Общините по Черноморието трябва да следят внимателно развитието на ситуацията и официалните предупреждения на метеорологичните служби. Ако прогнозираният сценарий се реализира, са възможни локални порои, бързо покачване на водните нива и наводнения в уязвимите райони.

Особено внимание е необходимо в ниските части, около речни корита, дерета, подлези и участъци с недостатъчна отводнителна инфраструктура. Навременната проверка на канализацията и критичните съоръжения може да ограничи последствията при интензивни дъждове.

След тежките наводнения в Царево и Елените възможните рискове не трябва да бъдат подценявани. В същото време към дългосрочните разчети е необходимо да се подхожда внимателно, без да се създава излишна тревога.

Следващите актуализации на ГФС и ECMWF ще покажат дали сценарият ще се запази и кои части на страната могат да бъдат засегнати най-сериозно. Решаващи за конкретните предупреждения ще бъдат прогнозите непосредствено преди очакваното развитие на обстановката.