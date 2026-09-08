Христо Янев хвърли бомбата! Подаде оставка ОБНОВЕНА

Огромното напрежение, което се създаде отново в ЦСКА в последните дни, даде своя добър или лош резултат. За него времето ще покаже.

Христо Янев ще води ЦСКА за последно в утрешния мач за Суперкупата на България срещу Левски.

Изненадващата новина съобщи самият той в началото на своята пресконференция преди утрешния двубой.

Янев започна с думите, че мачът срещу Левски ще е последен за него начело, а след това в дълъг монолог той обясни мотивите зад решението си.

Основният от тях са обвиненията към него и войната, която се води срещу ЦСКА както от чужди, така и от свои.

Той категорично заяви, че е горд с постигнатото от него в последната година и не мисли, че е направил нещо грешно. Янев не пропусна да подчертае в каква ситуация е заварил отбора и в каква го напуска.

"Преди за ме разкъсате с въпроси искам да кажа нещо, което внимателно съм обмислил. Утре ще е последният ми мач начело на ЦСКА. Взимам това решение с оглед войната, която се води лично срещу мен и срещу клуба.

Правя го, за да сваля напрежението от всички. Аз дойдох в ЦСКА единствено, за да помогна на отбора да излезе от тежката ситуация.

Поглеждайки се огледалото и задавайки си въпроса дали Христо Янев направи нещо срещу отбора, то отговорът е "не". Атаките и обидите стават все по-силни. За мен няма нищо по-важно ЦСКА като клуб и отбор да е добер. Надявам се да сваля напрежението.

Най-много ме боли, че част от атаката идват от хора, които твърдят, че са от ЦСКА. Вие не сте от ЦСКА, запомнете го добре.

Имам над 200 мача като футболист. Когато подписвах договор с клуба не съм изисквания за абсолютно нищо, въпреки това не спират да ме атакуват хора, за които съм работил с цялото си сърце и душа.

За мое огромно съжаление ЦСКА бе в изключително тежко състояние и двата пъти, когато го поех. Колко хора биха се справили с такава ситуация и колко треньори отказаха? Поглеждам се в огледалото и се чудя кое е толкова лошото, което направих за тези 11 месеца.

„В момента отборът има реален шанс да се бори за титлата. В Европа отстранихме отбори, които са градени с години с десет месеца работа. И въпреки това има недоволни. Ако това, че аз не съм в ЦСКА обедини червената общност, ще се радвам. Обвиняват ме за много неща за цялата тази година, но кой не би го правил на мое място.

Всичко съм правил отборът да върви напред. Как да направим трансфери, като се борим с финансов феърплей? Как да станем шампиони, като ни свирят като в Разград или както в последния момент от миналия кръг. Искам на нормалните хора да им е ясно какъв път извървя ЦСКА за тези десет месеца. Искам да благодаря на собственика Валтер Папазки, за това което прави с ЦСКА. На ръководството, че не се отказа от нищо, което минахме по пътя".

Борим се със зъби и нокти да станем шампиони. Как да станем, като ни свирят, както в Разград? Когато ни отменят дузпа, която съдията я дава. Както в последния кръг, когато има 100-процентова дузпа и съдията е казал, че е мигнал и не я е видял, а този на ВАР казва, че няма да разглежда ситуацията. Искам на нормалните хора да им е ясно – в ЦСКА има фенове, които са здравомислещи., каза още Янев.

Да допълним. Всякакви мислители, дървени философи и интектуални футболни ембриони отровиха с причина и без причина работата на треньора на ЦСКА. Той даже дълго издържа. Вероятно видяли огромния е неочакван късмет за момента, който Левски уцелиха с Веласкес, допълнително запали фитила при червените.

Сега остава да видим коя ще е следващата стъпка, защото мнозина не знаят или пренебрегват факта, че понякога във футбола успехите идват и тогава, когато СЛУЧАЙНОСТТА СЕ СЛУЧИ! Без да се подценява работата на всички около този процес.