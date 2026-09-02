ЦСКА е на крачка от бивш ас на Лудогорец

ЦСКА е напът да реализира още един трансфер. Червения екип изглежда ще облече бившият централен защитник на Локомотив Пловдив и Лудогорец - португалецът Диниш Алмейда. Според пловдивското издание "Марица", той дори е подписал договор с армейците.

Още в началото на лятото ЦСКА искаше да привлече бранителя, като той реално беше една от първите им трансферни цели и се смяташе за сигурен нов. Договорът му с Лудогорец изтече в края на юни.

По-късно обаче се разбра, че Диниш е поискал колосална заплата от 60 000 евро от 31-кратните шампиони и двете страни са се разминали. Сега изглежда пътищата им отново са се пресекли и се очаква червените да го обявят за свой нов футболист всеки момент.

ЦСКА имаше нужда от привличането на четвърти централен бранител, тъй като останаха само с трима след разделите с Лумбард Делова и Адриан Лапеня. Тимът се нуждае също от десен бек и крило и такива трансфери също се очакват днес или в следващите дни.