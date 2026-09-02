Непал събуди страховито пророчество на Ванга за 2026 година

Катастрофалното бедствие в Непал отприщи нова вълна от публикации за едно от най-зловещите предполагаеми пророчества на Ванга за 2026 година. В социалните мрежи масово се разпространява твърдението, че българската пророчица е предвидила мащабни природни катаклизми, които ще засегнат 7-8% от земната повърхност.

Историята стана вирусна след опустошителното наводнение от 26 август, при което броят на жертвите вече надхвърли 1000 души, а хиляди все още се издирват. Бедствието е предизвикано от огромно срутване на ледникова маса и скали в Хималаите, последвано от мощна вълна от вода и отломки.

"Пророчеството“ отново обикаля света

Едно от най-разпространяваните твърдения гласи, че Ванга е предрекла тежки земетресения, изригвания на вулкани, наводнения и други природни бедствия през 2026 г., които могат да опустошат между 7 и 8% от земната повърхност. След катастрофата в Непал потребители в социалните мрежи започнаха да я посочват като доказателство, че предполагаемото предупреждение вече се сбъдва.

Има обаче съществена подробност - Economic Times подчертава, че не съществува надежден първоизточник, който да доказва, че Ванга действително е направила точно това предсказание. Няма известен автентичен документ или запис, в който тя да говори за унищожаването или засягането на 7-8% от света през 2026 г. Твърдението се разпространява основно чрез социалните мрежи, сайтове и разкази от втора ръка.

Какво още приписват на Ванга за 2026 г.

Природните катаклизми далеч не са единственото предполагаемо предсказание, което в момента обикаля интернет. На Ванга се приписват още предупреждения за начало на Трета световна война, голяма световна икономическа криза и бързо увеличаване на влиянието на изкуствения интелект.

Сред най-екзотичните твърдения е предполагаем контакт на човечеството с извънземна цивилизация през ноември 2026 г. Появяват се и версии, че Ванга е говорила за промяна в ръководството на Русия и евентуално оттегляне на Владимир Путин от власт. Запознати обаче уточняват, че и за тези предполагаеми пророчества няма надеждни първични записи, които да доказват, че думите действително принадлежат на Ванга.

След всяка голяма катастрофа името й се връща

Ванга, която умира през 1996 г., периодично се превръща в световна интернет сензация след войни, природни бедствия, политически кризи и други драматични събития. На нея през годините са приписвани предполагаеми предсказания за атентатите от 11 септември 2001 г., аварията в Чернобил, смъртта на принцеса Даяна, разрушителното цунами в Индийския океан през 2004 г. и Брекзит.

При много от тези истории обаче липсва документ или запис, публикуван преди самото събитие. Именно същият проблем стои и зад сегашното сензационно твърдение за 7-8% от земната повърхност през 2026 г. Няма потвърден автентичен източник, от който то да може да бъде проследено директно до Ванга.