Невероятен обрат в "Игри на волята". Избраха първия капитани за сезона

Вулканите завоюваха своята първа победа и Резиденцията след невероятен обрат в екстремната надпревара “Игри на волята”. Второто място донесе на Ураганите Стопанството, а Канарите се отправят към Пустия плаж.

Денят в Дивия Север започна с първия избор на капитани за сезона. Ураганите повериха лидерската роля на опитния борец Емил, Вулканите се довериха на брокера и предприемач Велизар, а Канарите избраха единия от темпераментните близнаци в своите редици - Ивайло.

Битката на Арената протече изключително напрегнато и предложи заплетено изпитание, изискващо сила, сръчност и голяма прецизност. Вулканите стигнаха до победата след впечатляващ обрат, въпреки че груба грешка на Велизар доведе до сериозно забавяне. Той успя да се реабилитира в решаващия момент и осигури на племето си най-желаната територия.

Ураганите завършиха на второ място и заслужиха Стопанството, след като през голяма част от битката убедително водеха в съревнованието. Забавянията на бившата лекоатлетка Пламена и танцьора Боян обаче не им позволиха да задържат преднината си. Представянето им стана повод за конфликт между капитана Емил и Пламена.

Канарите трябваше да се сбогуват с Резиденцията след поредица от забавяния по трасето, включително и на новото попълнение Александра. Племето бе обвинено и в неспортсменска игра по време на логическото изпитание, което нажежи обстановката на Арената.

Утре вечер от 20:00 ч. по NOVA трите отбора ще трябва да покажат на какво са способни в първата битка за неприкосновеност. Участниците ще се изправят пред чисто нови и заплетени елементи, а всяка грешка може да се окаже решаваща.