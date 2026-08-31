Голяма промяна в Нова: Ненчо Балабанов аут от "Сделка или не"

След три години като водещ, Ненчо Балабанов обяви, че се разделя с популярното телевизионно предаване по Нова телевизя "Сделка или не".

Актьорът съобщи новината лично във Фейсбук профила си:

"Скъпи приятели! След 3 години ежедневно влизане във вашите домове в 18.00 ч, реших да поема в НОВА посока!

Благодаря ви от сърце за подкрепата и интереса! За емоциите и усмивките! За Доверието! Много ви обичам и подготвяме НОВИ изненади за вас!

Благодаря на целия екип на “Сделка или не”, на Продуцентите и на Нашата НОВА Телевизия!

Желая от сърце успех на Новия Водещ! Още е изненада!

А с вас ще се видим много скоро в новите проекти! Обичам Ви!".