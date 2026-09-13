Официално! Обявиха заместника на Ненчо Балабанов в "Сделка или не"
Телевизионната игра се завръща с нов сезон от 14 септември
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Телевизионната игра се завръща с нов сезон от 14 септември
Каква е причината?
Тръгна си с изумителна сума
Първоначалният му късмет бе 250 лева
Тя отхвърли няколко оферти от банкера, на стойност 2900 лв., 3500 лв., 1200 лева
Тя успя да стигне до крайна печалба от 5000 лв.
След като отказа няколко съблазняващи оферти
За нейна радост в кутията ѝ се оказаха 20 000 лева
Напрежението в студиото се покачи до краен предел
Сделка или не удари 20 години като хитово предаване
Така в края, когато неотворените суми, бяха само 10 и 750 лева
Светослава го послуша и стигна до въпрос за 3000 лева
Водещият я изпрати подобаващо
Стели почна доста ударно участието си в предаването
Как не се даде на капаните на играта
Участничка игра до края
Ново шоу излиза на 4 септември
Нова обяви голяма промяна от есента
Всеки желаещ да се включи в предизвикателство може да го направи след кастинг
Нова телевизия ще пусне 10-и юбилеен сезон на предаването „Сделка или не". Водещият Румен Луканов и Банкера подготвят изненади за зрителите и участниц...