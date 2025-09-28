След 20 години! Луканов вдигна завесата за банкера

Никой никога не го е виждам, нито е чувал гласа му. Но след толкова години на хитовото предаване "Сделка или не", всеки знае за него. Това е банкерът, той води играта като кукловод, той трябва да бъде надигран в неговата игра от участника всеки делник.

За него досега се знаеше, че е възрастен, добър е по финанси и обича математиката.

Тези седмица обаче първият водещ на любимото предаване - Румен Луканов, който се завърна за една седмица заради 20-ия юбилей на шоуто, се изпусна и разкри част от митичния банкер, по точно какво му е телосложението.

Предстои оферта на банкера, да видим какво ще ти предложи дебелака, каза Луканов докато звънеше телефона.

