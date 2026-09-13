След 20 години! Луканов вдигна завесата за банкера
Сделка или не удари 20 години като хитово предаване
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Сделка или не удари 20 години като хитово предаване
Тази година се навършват 20 години от първото издание на шоуто
Нова телевизия ще пусне 10-и юбилеен сезон на предаването „Сделка или не". Водещият Румен Луканов и Банкера подготвят изненади за зрителите и участниц...