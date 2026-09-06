Политолог посочи двете неизвестни на изборите

Очертава се почти сигурен балотаж на предстоящите президентски избори, тъй като очакванията са избирателната активност да остане под прага от половината от включените в списъците. Към настоящия момент Илияна Йотова се очертава като категоричен фаворит с голяма преднина спрямо останалите претенденти. Това мнение изрази политологът доц. Милен Любенов в интервю пред БНР.

Неизвестните около ГЕРБ и „Възраждане“

В кандидатпрезидентската надпревара все още остават важни неизвестни – дали ГЕРБ ще заложи на собствен кандидат или ще подкрепи друга фигура, както и кой ще бъде изборът на „Възраждане“. Неиздигането на собствен кандидат от страна на ГЕРБ би било сериозна грешка, която би разочаровала симпатизантите на партията и би я оставила като единствената парламентарна сила без пряко участие във вота.

Нагласи на балотажа и подкрепа за кандидатите

Очаква се „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“ да се включат активно в кампанията в подкрепа на Андрей Гюров, макар да му оставят необходимата дистанция сам да води вота с оглед на мажоритарния му характер. При евентуален балотаж с Гюров и Кандев мобилизацията за допълнителна подкрепа ще бъде трудна задача. В подобна ситуация патриотичният вот по-вероятно би се насочил към Илияна Йотова, докато голяма част от избирателите на ГЕРБ вероятно биха предпочели да въздържат гласа си.

Тестът за властта

За кабинета предстоящите избори са ключова възможност да препотвърди електоралната си легитимация. Евентуална победа на Илияна Йотова ще затвърди позициите на управляващото мнозинство, превръщайки президентския вот в първия реален тест за властта.

Бъдещето на опозицията и нуждите от нови коалиции

Предвид настоящата обстановка опозицията е изправена пред необходимостта да преосмисли стратегията си. Очакванията са за търсене на мостове между отделните политически сили и изграждане на нов тип коалиции, които да се преориентират от теснонишови пространства към по-широк кръг от избиратели.