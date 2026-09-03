Най-сетне! Йотова каза кой

Илияна Йотова представи кандидатурата на генералния директор на БТА Кирил Вълчев за вицепрезидент на Република България пред зала „България“.

„Не е случайно, че представяме кандидатурата за вицепрезидент точно тук, пред зала „България“. Защото нашата служба е България и е в името на България“, заяви Йотова.

Тя определи Вълчев като юрист, общественик и човек на словото и правото.

„Вицепрезидентът трябва да познава из основи законите на страната, да знае как функционира българската държава и да уважава законите“, посочи тя.

По думите ѝ двамата са работили заедно в продължение на години по каузи, свързани със съхраняването на българската идентичност и култура.

„Дълги години имаме обща кауза с господин Вълчев. Работихме заедно за опазването на българщината, за развитието на българската идентичност, на българския дух, на българската писменост и на буквите“, каза Йотова.

Тя подчерта и важността на връзката с българските общности зад граница.

„Вицепрезидентът трябва да умее да общува с хората, да бъде близо до тях – и тук, в България, и зад граница с българите. Това също беше наша обща кауза. Трябва да работим с българските общности за тяхното съхранение и опазване, защото не навсякъде е лесно, както и за тяхното развитие“, заяви тя.

Според Йотова едно от важните качества на Вълчев е способността му да обединява хората.

„Смятам също, че той е доказал и като човек, че може да събира, а не да разделя“, каза кандидатът за президент.

На въпрос какъв знак би било, ако след изборите президентската институция бъде оглавена от двама души с журналистически опит, Йотова заяви, че журналистиката е призвание, което предполага широка обща култура.

„Ние, журналистите, сме хора по призвание, не само по образование. Журналистите са и юристи, и бизнесмени, и икономисти – хора с изключително широка култура“, каза тя.

Йотова допълни, че през годините е видяла във Вълчев едновременно добър правист, журналист, общественик и преподавател, включително във висши учебни заведения.

Илияна Йотова обяви още на 24 юли, че ще участва в предстоящите президентски избори и ще бъде издигната от инициативен комитет. Тя получи политическа подкрепа от „Прогресивна България“ и БСП.

Йотова встъпва в длъжност като вицепрезидент на Република България през януари 2017 г., а през 2022 г. започва втория си мандат на поста.

След оставката на Румен Радев и включването му в парламентарната политика тя пое функциите на президент до произвеждането на нови президентски избори, насрочени за края на октомври.