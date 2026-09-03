Антонио Коща пред Радев: България може да изиграе решаваща роля в енергийната сигурност на ЕС

За да изградим по-устойчива, конкурентоспособна и сигурна Европа, се нуждаем от достъпни цени на енергията. Трябва да ускорим работата си по намаляване на разходите за енергия, чрез засилване на пазарната интеграция и свързаността между държавите от Европейския съюз. Това ще помогне за укрепването на нашата енергийна сигурност. България може да изиграе решаваща и стратегическа роля в това отношение. Това каза председателят на Европейския съвет Антонио Коща на съвместен брифинг с премиера Румен Радев. Коща е на посещение в България по покана на българския министър-председател.

Коща добави, че сигурността на Европа е свързана и с нейното разширяване. Украйна, Молдова и Западните Балкани принадлежат към нашия съюз, като всяка от тях трябва да продължи напред въз основа на собствените си заслуги и като към всяка от тях се прилага принципът на равно третиране. Това е най-важната геополитическа инвестиция, която Европейският съюз може и трябва да направи, заяви Коща.

По неговите думи страните кандидатки трябва да извършат необходимите реформи и да спазват поетите преди това ангажименти. Същевременно е важно и ние да изпълним своята роля, като участваме в конструктивен диалог с тях и признаваме постигнатия напредък, когато има такъв, посочи още Коща.

Трябва да продължим да работим заедно по въпроса за Украйна, нашата решимост да подкрепяме Украйна, докато тя се защитава и се стреми към справедлив и устойчив мир, каза още Антонио Коща.

Време е Русия да спре тази война, а не да я ескалира, заяви председателят на Европейския съвет.

Както знаете, враждебното поведение на Русия надхвърля границите на Украйна. Ние го виждаме на територията на Европейския съюз - дронове по нашите граници, кибератаки, нарушаване на функционирането на критична инфраструктура, опити за подкопаване на нашата демокрация, каза още той.

„Руските заплахи и опити за сплашване няма да намалят решимостта ни да подкрепяме Украйна толкова дълго, колкото е необходимо, докато бъде постигнат справедлив и траен мир“, заяви Коща и добави, че Европа няма да отстъпи. Напротив, ще засилваме натиска върху Русия, докато тя не прекрати убийствата и не покаже истински ангажимент към мира, каза още Коща. Той призова за започване на реални мирни преговори.

Коща посочи още, че тази година е знакова за България, но е и решаваща за ЕС. До края на годината трябва да сме одобрили дългосрочния бюджет на Съюза за периода 2028–2034 г. Това е от фундаментално значение, за да гарантираме, че през 2028 г. инвестициите ще продължат да достигат до тези, които изграждат просперитета на Европа, обясни той. Коща добави, че това е основната тема в дневния ред на разговорите му с лидерите във всяка столица, която посещава тази година.

Според него се нуждаем от европейски бюджет, който съответства на амбиции ни и осигурява необходимите средства за изпълнението на общите ни приоритети в ключови области като отбраната и сигурността, конкурентоспособността, иновациите и стратегическата устойчивост.

Същевременно бюджетът трябва да продължи да подкрепя нашата селскостопанска и кохезионна политика, тъй като те остават основни стълбове за просперитета, устойчивостта и балансираното развитие на всеки европейски регион, включително България, каза още Коща.

Той добави, че поради тези причини следващият бюджет ще има изцяло нова архитектура. Новата реалност изисква нов подход към бюджета, с нова структура и нов начин за разпределение на ресурсите. Именно затова договарянето на нови източници на приходи, на нови собствени ресурси на Европейския съюз, е толкова важно, посочи Коща, предаде БТА.