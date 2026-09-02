Радев: Правителството трябваше за три месеца да компенсира години безхаберие (ВИДЕО)

Тази седмица приключи Планът за възстановяване и устойчивост в целия Европейски съюз. Само за три месеца и половина това правителство трябваше да компенсира години на безхаберие и липса на смелост за реформи, за да предотвратим загубата на огромни средства за България. Осигурените пари по пето и шесто плащане по ПВУ са изключително важни на фона на изпразнената хазна и на похарчените авансови постъпления за 2026 г. Това каза премиерът Румен Радев в началото на днешното заседание на Министерския съвет.

Министър-председателят отбеляза, че Европейската комисия е отпуснала тези средства като признание за силната политическа воля и реалните действия на правителството за утвърждаване на върховенството на правото и борбата с корупцията. Той благодари на вицепремиера Пеканов, на цялото правителство и на народните представители от мнозинството за свършената работа в кратко време.

"Днес ще намалим драстично продуктовите такси за електронна и електрическа техника - средно четири пъти. С това преустановяваме наложилата се тенденция проблемите в управлението на отпадъците да се решават по един начин - с по-високи такси и по-голяма тежест за бизнеса и гражданите. Това е само първата стъпка към цялостна промяна на системата за управление на отпадъците чрез създаване на една много по-силна конкурентна среда и доближаване до средните европейски такси, а това води и до по-ниски цени за гражданите", заяви Радев.

Тези наши действия в никакъв случай не означават понижаване на екологичната отговорност. Управлението на отпадъците трябва да се измерва не само с количеството събрани пари, а с постигнатия резултат. Ние ще продължим да следим пазара и да работим за справедлива и ефикасна система, която да не наказва гражданите и бизнеса за собствената си неефективност, обясни той.

Наш приоритет остава и подобряването на транспортната свързаност като гарант за повишена пътна безопасност и ускорено икономическо развитие на регионите, заяви още премиерът.

Той постави акцент върху автомагистрала "Хемус", магистрала "Русе - Велико Търново" и скоростния път Видин - Монтана като част от целия път Видин - Ботевград.