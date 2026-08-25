Планът "Радев" за борба с олигархията: Край на финансовите потоци, изсветляване на медиите

Без свободни медии няма как да се води борба с корупцията. Това заяви премиерът Румен Радев, представяйки в понеделник раздел "Правосъдие" от управленската програма на правителството. Демонтаж на олигархичния модел е първият приоритет на правителството, ясно разписан в основния му документ с ангажименти до края на 4-годишния мандат.

Премиерът Румен Радев подчерта, че борбата с олигархията изисква и подкрепа от свободните медии и затова са необходими и продължаващи действия за изсветляване на техните собственици. Изсветляването ще се отнася за собствеността на медиите, които по думите на Радев в момента се държат от олигарси.

Факти, а не измислици

"Целта е медиите да тълкуват фактите, а не да измислят такива", напомни премиерът за случаи на приписани му думи и манипулативно предавани на обществото. Изсветляването на медийната среда е част от по-широките действия за ограничаване на влиянието на олигархичните структури и отстраняването им от достъпа до публичния ресурс, отбеляза още той.

Наскоро казах, че сме отстранили олигархията от политическата власт. По медиите веднага тръгнаха спекулации, че съм бил казал, че сме приключили с олигархията изобщо. Не съм казвал това! Изпълнихме само първа точка от предизборната си програма - отстраняването ѝ от политическата власт, обясни Радев.

Хората да звънят на тел. 112 за мощните кортежи

Министър-председателят призова гражданите при случаи на кортежи по пътищата, при случаи на демонстрации с охрана по заведения, да се обаждат на 112, защото МВР са в готовност да реагират.

Радев уточни, че последните действия на институциите не означават както манипулативно представят определени медии край на борбата с олигархичния модел. „Българската олигархия се е сраснала дълбоко с държавни институции, със служби, с полиция, с икономика и с медии“, каза Радев.

Основна стъпка на кабинета е ограничаването на достъпа на олигархията до публичния ресурс.

Като пример Радев посочи десетки спрени обществени поръчки и договори, които в момента се проверяват или преразглеждат. „Това е следващата стъпка, по която работим паралелно. Това е укрепване на правоохранителните органи“, заяви премиерът.

Дълбоки реформи в службите

Радев подчерта, че предстоят дълбоки реформи в службите и установяване на хора, които са работили в интерес на олигархични структури.

По думите му институциите работят и с партньорски държави за установяване на имоти и банкови сметки с цел конфискация на имущество.

Премиерът подчерта, че отстраняването на олигархията от политическата власт е само първата стъпка. „Ние направихме само първата стъпка. Всъщност я направи българският народ. Българският народ ги отстрани, той ги изрита от политическата власт“, заяви Радев.

Скъпите договори - пред камерите

Скъпите договори, които се подписват в държавата и чрез които се харчат стотици милиони евро чрез обществени поръчки за строителство и др., занапред ще се подписват пред камерите, така че всички да видят лицата на хората, които получават огромни средства през ДЗЗД и др., обяви още министър-председателят.

"Ще ги каним да идват в министерствата или в Министерски съвет, да подписват договорите публично", каза Радев в отговор на критиките към "Прогресивна България".

"Не е вярно, че сменяме един модел с друг. Създаваме механизми за прозрачност, видими за всички, за да не се върне олигархията в управлението. Но те (критиците на ПБ, б. р.) така говорят, защото така са свикнали, така са управлявали, с тази идея дишат",каза Радев.

Той даде пример със системата за прозрачност на обществените поръчки "Сигма", която по думите му в момента се свързва с Търговския регистър. Работи се по автоматичен контрол на прекомерно завишени цени на обществените поръчки. Ще се обхванат и вътрешноведомствените трансфери – например стотици милиони за поляни, които бяха планирани за плащане от "АЕЦ Козлодуй Нови мощности". Ще въведем референтни цени за поръчките за ВиК, нови строежи и ремонти, каза Радев, който заедно с правосъдния министър Николай Найденов представи раздел "Правосъдие" в управленската програма на правителството за периода 2026 – 2030 г.

Нов наказателен кодекс

Изцяло нов Наказателен кодекс и промени в конституцията, предвижда правосъдната реформа на ПБ. Тя включва отпадане на домовата книга за служебни премиери и двойното гражданство за министри и депутати, както и регламентиране на правото на кеш. Отнемане на несвойствените функции на ВСС, промяна в механизма за разследване на главния прокурор, преосмисляне на ролята на инспектората на съдебната власт, предвижда още програмата на кабинета.

След поредица от спорни решения, законови поправки и поправки на поправките, след уродливи политически кръвосмешения и последния брутален удар срещу конституцията виждаме резултата - смачкани дела и безнаказаност за грабежа: “Булгартабак”, КТБ, “Барселонагейт”, “Хемусгейт”, “Северна тангента”, инсинератори, язовири, заяви Радев. И обеща широк дебат около промените и едва тогава да влязат в НС.

Последните промени в конституцията доведоха до комични ситуации, обясни той защо ще предложат връщане на президентските правомощия свободно да избира служебно правителство.

"Уродливи резултати"

Сегашното положение води до уродливи резултати и за малко не се стигна до пълен блокаж на процедурата, тъй като ръцете на президента са вързани. Ако очаквате да разкрия тайна, че сме готвили преход от парламентарна към президентска република - не, никога не сме го обсъждали или залагали. Обществото реши на изборите да имаме мнозинство в НС, така че можем бързо да прокарваме редица закони и да върнем баланса между властите, каза още Радев.

Министър Найденов пък обясни, че има сигнали за влияние върху магистратите в предстоящия избор на членове на ВСС. Призова ги да гласуват по съвест, без страх от джуджета. Обеща да е прозрачен и предстоящият след обновяването на ВСС избор на титулярен главен прокурор и на председател на Върховния административен съд.

Управляващите смятат да ограничат дългосрочните командировки на магистратите, които се използват за нерегламентирани влияния, както и да предложат “нови механизми за справедливо заплащане на магистратски труд”.

Първата ни задача е да осветим зависимостите в прокуратурата. Втората стъпка е пълна инвентаризация на делата “на трупчета”. Трябва да разберем какво реално отлежава в Софийската градска прокуратура (СГП). Една от първите ни мерки ще бъде премахването на тази концентрация на власт в СГП, откъдето тръгват по-голямата част от зависимостите, каза още правосъдният министър.

Защо самолетите напуснаха Безмер

Слушам днес изказвания на Борисов как е било най-добре „да си кротуваме и да си останат самолетите на летище София, за да не се шуми". Това е типично снишаване по Тодорживковски. Но на гърба на националната сигурност тарикатлък не може да има. Затова 15-те самолета напуснаха София. Относно обвиненията на троловете, че заменяме един олигархичен модел с друг - това е абсолютна лъжа. Ние съзнателно изграждаме механизми, които правят невъзможно завладяването на институциите от когото и да било, каза още Радев.

Системата “Сигма” пък ще се надгради и ще се свърже с Търговския регистър, където ще се виждат в реално време декларациите на политици, общински съветници, техните роднини и фирмите, в които отиват публичните средства. Автоматичен контрол за прекомерно завишени цени при обществените поръчки ще спре даването им на “наши фирми”.

Радев бе категоричен, че вече няма да има политически чадър и борбата с олигархията наистина е основен приоритет.